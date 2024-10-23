Плодотворно. Какие яблоки самые полезные

Старая пословица гласит: «Одно яблоко в день — и доктор не нужен». Но так ли полезны современные яблочки, особенно те, что мы покупаем не в сезон? Сколько их надо есть, чтобы оставаться здоровыми, и хватает ли нам собственных отечественных плодов?
Об этом aif.ru рассказал академик РАН, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, председатель научно-технического совета наукограда РФ города Мичуринска Владимир Гудковский.
Елена Нечаенко, aif.ru: Владимир Александрович, правда ли, что в современных яблоках полезных веществ в десятки раз меньше, чем было 100 лет назад?
Владимир Гудковский: Частично, правда. Но, конечно, не в десятки раз, а на несколько процентов. Все дело в интенсивных технологиях производства, позволяющих получать огромные урожаи. Но в погоне за количеством мы часто теряем качество. Чтобы выровнять этот баланс, есть разные способы. Например, применяются фертигация, внекорневые подкормки, хим-, биозащита растений, регулирование нагрузки урожаем и другие агротехнические приемы. Это целая наука. Но здоровьем плодов, к сожалению, кроме нас сегодня мало кто занимается. Мы сейчас разрабатываем систему контроля качества плода на всех этапах его жизни.
Один раз в год сады цветут
— Урожай яблок собирают раз в год. Но ведь фрукты людям нужны постоянно?
— Безусловно. Человек не может вырабатывать все необходимые для своей жизнедеятельности вещества, но при этом должен получать их ежедневно. Содержащиеся в яблоках, например, витамины, минералы и антиоксиданты нужны плодам для самозащиты — от старости и болезней. Благодаря биологически активным веществам плоды и сумели выжить в течение миллионов лет. Мы же эти вещества можем получать только через пищу. Поэтому фрукты и овощи для нас — не просто еда, а источник жизни и здоровья.
— Какие сорта яблок самые лучшие?
— Всего на планете существует более 20 тыс. сортов яблок, а мир кормят только 30−40. Потому что главный отбор делают потребитель (выбирая то, что ему по вкусу) и садовод, выращивая то, что легче производить, транспортировать и хранить. Среди самых распространенных в мире яблочных сортов — Гала, Голден Делишес, Ред Делишес, Гренни Смит, Фуджи, Джеромин, Ред Джонапринц, Пинк Леди, Моди, Космик Крисп, Хани Крисп. Среди наших, мичуринских яблок, перспективны сорта Памяти Нестерова, Былина, Вымпел, Академик Казаков. Однако не существует самого полезного сорта, каждый хорош по-своему.
— Хватает ли нам яблок, которые мы производим?
— Сегодня, мы завозим менее ⅓ импортных плодов. Если раньше на рынке были польские, французские, итальянские, бельгийские, южноафриканские яблоки, то сегодня в основном — это наши плоды. Среди них: тамбовские, липецкие, ставропольские, краснодарские и по большей части плоды, поступающие из республик Северного Кавказа. В последние 5 лет интенсивно развивается отечественное садоводство. В стране сегодня выращивают 1,7 млн тонн яблок в год. Через 5 лет это число может удвоиться. Но наша идеальная потребность, судя по расчету ученых ФИЦ питания и биотехнологии, еще больше — 100 кг на душу населения в год.
Здоровье плода
— Какие яблоки хранятся лучше и дольше? От чего это зависит, помимо особых технологий хранения?
— Это зависит и от сорта, но больше — от условий выращивания, факторов внешней среды. Они влияют на исходное качество плода. Как здоровье ребенка определяют состояние организма матери (генотип) и среда обитания, так и здоровье плода зависит от генотипа, места и условий, где он рос, созревал. Мы обязательно тестируем качество плодов при поступлении — на степень зрелости, уровень витаминов, антиоксидантов, минералов и прочего. Тут нет мелочей — на качество яблок влияют почвенный состав, уровень освещенности, нагрузка урожаем, сроки съема плодов и др. То есть мы разрабатываем критерии лёжкости плодов, которые садоводам помогут понять, какую технологию хранения использовать, и критерии их качества (указываем, сколько в яблоке должно быть витаминов-антиоксидантов, кальция, магния, калия, фосфора и др.). Это — подсказка для садоводов, как сделать так, чтобы их урожай хранился без потерь.
— А размер яблок имеет значение? Или цвет? И в каких плодах больше пользы?
— Идеальный диаметр яблока — 65−75 мм. Слишком крупные плоды хранятся хуже. Чем ярче плод — тем больше в нем антиоксидантов — борцов со старением. Но и в зеленых яблоках тоже есть свои антиоксиданты. Вообще, чтобы человек из пищи получал все необходимые вещества, важно, чтобы в его тарелке была целая радуга из семи цветов. Поэтому важно в рационе подбирать фрукты, ягоды и овощи, максимально полной цветовой гаммы.
— А правда ли, что с яблок надо срезать кожицу, поскольку та накапливает все вредные вещества?
— С качественных яблок ничего срезать не нужно, достаточно помыть теплой водой перед употреблением. В кожуре содержится как раз максимум полезного. Например, кальция в целом плоде — 5 мг на 100 г сырого веса, а в кожице — 15, калия — 90−140, а в кожице — 200, витамина С в яблоках 5−15 мг на 100 г сырого веса, в кожуре — 25−50. А, например, в семечках яблок минеральных веществ и антиоксидантов еще больше — в 2−3 раза. Кстати, семена богаты селеном, необходимым для иммунитета. Поэтому качественные яблоки можно есть практически целиком. Два плода в день обеспечат вам и удовольствие, и пользу.
— Насколько важны технологии хранения?
— Плод — это живой организм. После съема с дерева он, как и мы с вами, дышит, постепенно расходуя накопленные им по мере роста полезные вещества, а затем стареет, болеет и погибает. И тут уже наша задача — максимально продлить его молодость и свежесть. Так, чтобы в нем надолго сохранялось всё, чем он богат. Именно эти исследования мы проводим в нашей лаборатории. Но, к сожалению, в России и странах СНГ кроме нас этим пока никто не занимается, так как не имеет материально-технической базы. А ведь сегодня при хранении плодов потери порой достигают 20%! В масштабах страны это убытки исчисляются миллиардами рублей! Поэтому разработка новых технологий хранения нам необходима как с экономической, так и с медицинской точки зрения, ведь ежедневное поступление в организм человека свежих фруктов — залог здоровья и долголетия нации. Дальнейшее увеличение производства плодов без разработки и освоения новейших технологий хранения — малоэффективно, и не решит государственную проблему по круглогодичному снабжению населения страны высоковитаминной продукцией. Поэтому наш лозунг: «Российский плод — круглый год!».