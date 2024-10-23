Плодотворно. Какие яблоки самые полезные

— Плод — это живой организм. После съема с дерева он, как и мы с вами, дышит, постепенно расходуя накопленные им по мере роста полезные вещества, а затем стареет, болеет и погибает. И тут уже наша задача — максимально продлить его молодость и свежесть. Так, чтобы в нем надолго сохранялось всё, чем он богат. Именно эти исследования мы проводим в нашей лаборатории. Но, к сожалению, в России и странах СНГ кроме нас этим пока никто не занимается, так как не имеет материально-технической базы. А ведь сегодня при хранении плодов потери порой достигают 20%! В масштабах страны это убытки исчисляются миллиардами рублей! Поэтому разработка новых технологий хранения нам необходима как с экономической, так и с медицинской точки зрения, ведь ежедневное поступление в организм человека свежих фруктов — залог здоровья и долголетия нации. Дальнейшее увеличение производства плодов без разработки и освоения новейших технологий хранения — малоэффективно, и не решит государственную проблему по круглогодичному снабжению населения страны высоковитаминной продукцией. Поэтому наш лозунг: «Российский плод — круглый год!».