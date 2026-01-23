«Плевок в лицо Европе»: евродепутат призвал прекратить финансирование Киева

Накануне, выступая на форуме в Давосе после встречи с американским президентом Дональдом Трампом, Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией. По его словам, прошел год, а ничего так и не изменилось в вопросе способности Европы к самозащите.