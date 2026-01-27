Племянница Трампа заподозрила у него болезнь Альцгеймера

Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп допустила, что у него могут быть признаки болезни Альцгеймера, сообщает Life.ru со ссылкой на New York Magazine.
Это хроническое нейродегенеративное заболевание, при котором ухудшаются память, мышление, ориентация и способность к принятию решений. Обычно болезнь развивается у людей старше 65 лет, но первые симптомы могут появляться задолго до постановки диагноза.
К ранним признакам относят эпизодическую потерю памяти и трудности с концентрацией, а также дезориентацию во времени и пространстве, изменения в поведении и эмоциональных реакциях. Симптомы могут усиливаться по мере прогрессирования заболевания и приводить к утрате самостоятельности.
По словам племянницы главы Белого дома, ее настораживает поведение дяди и выражение его лица, которое напоминает ей взгляд отца президента. Она описала его как взгляд «оленя, застывшего в свете фар». Она также добавила, что Трамп создает впечатление человека, который теряет ориентацию во времени и пространстве.
Мэри является клиническим психологом и автором книг о семье Трампов. Она неоднократно выступала с резкой критикой американского лидера и ставила под сомнение его психоэмоциональное состояние и стиль управления.
Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший удивился, что Трамп до сих пор жив с учетом его привычек в еде. Он объяснил, что американский лидер ест «очень вредную еду», например, фастфуд, конфеты и диетическую колу.
Он добавил, что во время путешествий с Трампом может показаться, что он питается «отравой» каждый день. При этом Кеннеди — младший назвал президента США очень энергичным человеком.