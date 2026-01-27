Племянница Трампа заподозрила у него болезнь Альцгеймера

По словам племянницы главы Белого дома, ее настораживает поведение дяди и выражение его лица, которое напоминает ей взгляд отца президента. Она описала его как взгляд «оленя, застывшего в свете фар». Она также добавила, что Трамп создает впечатление человека, который теряет ориентацию во времени и пространстве.