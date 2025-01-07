Плавка серебра в Древнем Риме понизила средний уровень IQ

Исследователи обнаружили, что уровень свинца в Риме был примерно в два раза выше, чем уровень, которому подвергаются американские дети сегодня. Больше всего свинца в крови было у людей, проживавших ближе всего к серебряным рудникам в Иберии (современная Испания).