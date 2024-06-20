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Плавающий «труп» в озере в Индии оказался живым

Жители деревни заметили человеческое тело в местном озере и запаниковали лишь тогда, когда заметили, что оно оставалось неподвижным в течение четырех часов.

Около 7 утра жители деревни в штате Андхра-Прадеш (Индия) позвонили в полицию, чтобы оповестить о плавающем в озере человеческом теле. Прибывшие на место правоохранители удивили индийцев, установив, что это не труп, а живой мужчина. Об этом пишет Oddity Central.

Жители Реддипурама Ковелакунта заметили неподвижное тело в местном озере в семь утра и пытались докричаться до него, но в ответ была тишина. Человек не двигался до 12 дня, поэтому неравнодушные позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

Прибывшие на место правоохранители увидели тело и тоже сначала приняли его за труп. Один из полицейских зашел в воду и потянул тело за руку. После этого действия мужчина внезапно «ожил». Люди, стоящие на берегу, начали смеяться, пока «мертвец» пытался понять, что происходит.

«Воскресший» мужчина рассказал полиции, что после десятидневной рабочей недели он перебрал с алкоголем, поэтому решил охладиться в озере. Но вместо того, чтобы просто окунуться, он уснул и погрузился в настолько глубокий сон, что не слышал, как люди кричали ему с берега.

Ранее в Индии дорожная выбоина оживила человека.

Анна Морозова