Плавающий «труп» в озере в Индии оказался живым

«Воскресший» мужчина рассказал полиции, что после десятидневной рабочей недели он перебрал с алкоголем, поэтому решил охладиться в озере. Но вместо того, чтобы просто окунуться, он уснул и погрузился в настолько глубокий сон, что не слышал, как люди кричали ему с берега.