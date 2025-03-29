Плавание Конюхова на веслах через два океана завершается из-за поломок лодки

«На текущий момент ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя. После оценки всех повреждений и неисправностей на борту весельной лодки команда предложила Федору Конюхову завершить переход по техническим причинам и эвакуироваться на борт проходящего судна.
При этом лодку также попробуют поднять на борт судна, но если не получится, то Конюхов задраит люки и она будет дрейфовать в сторону Австралии с включенным спутниковым буем для возможной дальнейшей буксировки в порт.
«На текущий момент ключевые системы управления лодкой и жизнеобеспечения вышли из строя. Федор вчера подтвердил, что к текущим неисправностям добавилась новая — полностью вышел из строя блок управления автопилотом. Это означает, что в условиях будущих штормов лодку не получится удерживать на заданном курсе, она неминуемо будет вставать бортом к волне, что приведет к новым переворотам и критическим повреждениям», — уточнили в штабе.
Об экспедиции
Путешественник собирался добраться от Южной Америки до Австралии, преодолев расстояние в 18 тыс. км за 200 дней. Переход к Австралии стал вторым этапом кругосветного маршрута в Южном океане, первую часть которого Конюхов преодолел в 2018—2019 гг. Тогда он прошел 11 тыс. км за 153 дня. Для перехода была использована та же лодка «Акрос», которая модернизирована для новой экспедиции.
Длина судна составляет девять метров, вес пустого корпуса — 400 кг. На «Акросе» есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также для отдыха. Лодка создана из расчета, что путешественнику придется столкнуться со штормами, а значит, она должна выдерживать многодневные удары волн и перевороты. На лодке припасено 100 кг сублимированных продуктов из расчета потребления 5 тыс. калорий в день, есть спутниковая связь и солнечные батареи.