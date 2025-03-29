Плавание Конюхова на веслах через два океана завершается из-за поломок лодки

Длина судна составляет девять метров, вес пустого корпуса — 400 кг. На «Акросе» есть водонепроницаемые отсеки для хранения продуктов и оборудования, а также для отдыха. Лодка создана из расчета, что путешественнику придется столкнуться со штормами, а значит, она должна выдерживать многодневные удары волн и перевороты. На лодке припасено 100 кг сублимированных продуктов из расчета потребления 5 тыс. калорий в день, есть спутниковая связь и солнечные батареи.