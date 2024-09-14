Плавали, знаем. Как ухаживать за кожей и волосами после бассейна

Наш эксперт — врач-дерматолог высшей категории Сабина Оганесян.
Плавание позволяет физиологично прорабатывать все мышцы и при этом не перегружать суставы. Но многие не ходят в бассейн из-за опасения, что хлорка плохо действует на кожу и слизистые, а волосы и вовсе превращает в солому. Но этого можно избежать.
Кому нельзя
Посещать бассейн категорически нельзя тем, у кого есть грибок кожи, волос или ногтей. А чтобы защититься от заражения, во всех помещениях бассейна (раздевалка, душевая) нужно ходить только в резиновых тапочках.
К относительным противопоказаниям относятся хронические болезни кожи — экзема, псориаз, атопический дерматит. Временно воздержаться от плавания надо и при обострении акне либо если на теле есть незажившие ссадины и раны. Отдохнуть от бассейна 2−3 недели придётся также после нанесения татуировок и процедуры пирсинга, иначе есть риск инфицирования. Минимум месяц запрещено плавать после операций, в том числе пластических.
До заплыва…
Прежде чем окунуться в воду, надо принять душ, хорошенько смыв с кожи пот и загрязнения, а с лица декоративную косметику. Это нужно не только из соображений гигиены, но и для увлажнения эпидермиса. Когда сухая кожа контактирует с водой бассейна, она впитывает в себя больше вредного хлора, чем влажная. Кстати, волосы по той же причине тоже намочите, прежде чем наденете резиновую шапочку. А ещё лучше — нанесите на них немного кондиционера.
…и после
Не убегайте из бассейна, не приняв душ. Иначе на коже появятся чувство стянутости, зуд, сухость. Поэтому прохладный (не горячий) душ с увлажняющим гелем просто необходим. Вымывшись, аккуратно промокните кожу полотенцем и сразу, на ещё чуть влажное тело, нанесите увлажняющий и питающий лосьон, молочко или бальзам, которые будут удерживать влагу и предотвратят сухость. Мягкими движениями смажьте лицо увлажняющей эмульсией, маслом или эмоллиентом — средством, препятствующим разрушению защитной мантии. Предпочтительнее уходовая косметика с гиалуроновой кислотой, глицерином, керамидами, маслом ши, витаминами антиоксидантами А, Е и особенно С, который помогает нейтрализовать хлор. А уже дома можете воспользоваться питательным кремом для тела и лица.
После душа тщательно вытрите полотенцем ноги, не забывая о промежутках между пальцами. Можно нанести на стопы антисептические спреи и кремы для профилактики грибка. Если появилось раздражение (контактный дерматит), снять его и уменьшить воспаление помогут успокаивающие лосьоны, средства с каламином и оксидом цинка.
Не забудьте шапочку
Волосы страдают от хлорки не меньше, чем кожа. Но шапочки бывают разными, в том числе тканевыми. Это не лучший выбор. Выбирайте изделие из плотной резины, латекса. Важно, чтобы шапочка подходила вам по размеру. Слишком плотная будет сильно сдавливать голову и травмировать волосы, а просторная — пропускать воду.
Приняв душ после бассейна, обязательно вымойте голову шампунем и кондиционером, подходящими для волос вашего типа. Перед сушкой феном не помешает нанести на волосы термозащитное средство. Кстати, поток воздуха из фена должен быть тёплым, а не горячим.