Плавали, знаем. Как ухаживать за кожей и волосами после бассейна

Прежде чем окунуться в воду, надо принять душ, хорошенько смыв с кожи пот и загрязнения, а с лица декоративную косметику. Это нужно не только из соображений гигиены, но и для увлажнения эпидермиса. Когда сухая кожа контактирует с водой бассейна, она впитывает в себя больше вредного хлора, чем влажная. Кстати, волосы по той же причине тоже намочите, преж­де чем наденете резиновую шапочку. А ещё лучше — нанесите на них немного кондиционера.