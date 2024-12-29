Платить меньше. Эксперт рассказала, кто получит субсидию на ЖКУ в 2025-м

«Субсидией могут воспользоваться не только собственники жилья, но и арендаторы при условии наличия официального договора, — отметила эксперт. — Получателями могут стать как физические, так и юридические лица, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от общего подтвержденного дохода (в среднем по стране, по регионам эта цифра может отличаться). Субсидия предоставляется на срок до полугода».