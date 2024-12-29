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Платить меньше. Эксперт рассказала, кто получит субсидию на ЖКУ в 2025-м

Главное — чтобы не было долгов по «коммуналке».

Источник: Image by Freepik

У россиян есть возможность оформить субсидию на оплату ЖКУ, если платежи по «коммуналке» — непосильное бремя для них. В 2025 году эта опция сохранится, напомнила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.

«Субсидией могут воспользоваться не только собственники жилья, но и арендаторы при условии наличия официального договора, — отметила эксперт. — Получателями могут стать как физические, так и юридические лица, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от общего подтвержденного дохода (в среднем по стране, по регионам эта цифра может отличаться). Субсидия предоставляется на срок до полугода».

При определении права на субсидию учитывается доход за предыдущие шесть месяцев (до вычета НДФЛ).

«Это заработная плата, различные пособия, доход как самозанятого, проценты по вкладам, — уточнила экономист. — То есть все возможные варианты поступлений, которые есть у конкретного гражданина и его семьи, проживающей вместе с ним по адресу, что будет указан в документах на субсидию».

Если человек подает документы на субсидию до 15 числа месяца, то и субсидию можно будет получить в текущем месяце, а вот если после 15 числа — уже начиная со следующего.

«Для получения субсидии необходимо иметь постоянную регистрацию по месту обращения за субсидией и не иметь задолженности по ЖКУ за последние три месяца», — добавила эксперт. Субсидией могут воспользоваться также граждане, которые пользуются государственным или муниципальным жильем, а также члены жилищного кооператива.

Опция субсидии на оплату ЖКУ может оказаться особенно полезной в следующем году, когда суммы в квитанциях у россиян вырастут в среднем на 11,9%. А в некоторых регионах индексация превысит даже 20%.