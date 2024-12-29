Платить меньше. Эксперт рассказала, кто получит субсидию на ЖКУ в 2025-м

У россиян есть возможность оформить субсидию на оплату ЖКУ, если платежи по «коммуналке» — непосильное бремя для них. В 2025 году эта опция сохранится, напомнила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.
«Субсидией могут воспользоваться не только собственники жилья, но и арендаторы при условии наличия официального договора, — отметила эксперт. — Получателями могут стать как физические, так и юридические лица, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от общего подтвержденного дохода (в среднем по стране, по регионам эта цифра может отличаться). Субсидия предоставляется на срок до полугода».
«Это заработная плата, различные пособия, доход как самозанятого, проценты по вкладам, — уточнила экономист. — То есть все возможные варианты поступлений, которые есть у конкретного гражданина и его семьи, проживающей вместе с ним по адресу, что будет указан в документах на субсидию».
Если человек подает документы на субсидию до 15 числа месяца, то и субсидию можно будет получить в текущем месяце, а вот если после 15 числа — уже начиная со следующего.
«Для получения субсидии необходимо иметь постоянную регистрацию по месту обращения за субсидией и не иметь задолженности по ЖКУ за последние три месяца», — добавила эксперт. Субсидией могут воспользоваться также граждане, которые пользуются государственным или муниципальным жильем, а также члены жилищного кооператива.
Опция субсидии на оплату ЖКУ может оказаться особенно полезной в следующем году, когда суммы в квитанциях у россиян вырастут в среднем на 11,9%. А в некоторых регионах индексация превысит даже 20%.