Платить до пенсии? Назван возраст, в котором лучше всего брать ипотеку

Так за одним большим долгом тянутся новые мелкие. Ипотечник идет в микрофинансовую организацию или к другим кредиторам, чтобы перехватить «до зарплаты» и погасить ежемесячный платеж. За год долги заемщиков, у которых есть обязательства перед банками или МФО, выросли на 852 млрд руб. Объем задолженности у тех, кто оформил кредит в банке, а потом взял займы в МФО, за год тоже вырос более чем на 50%. Растет и число необеспеченных потребкредитов. В июле 2024 года среднее количество таких займов на человека составляло 3,4 кредита, а год назад показатель был ниже — 2,8 кредита.