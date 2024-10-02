Платить до пенсии? Назван возраст, в котором лучше всего брать ипотеку

Решаться на ипотеку лучше в 30−45 лет, уверена профессор Российской академии естествознания, ипотечный брокер Елена Молокова. В этом возрасте легче получить одобрение банков, а потом обслуживать взятый на долгий срок заем.
«С одной стороны, это как раз тот возраст, когда человек трудоспособен и может взвешивать все “за” и “против”, — уточняет она. — С другой стороны, чаще всего именно в этом возрасте финансовая нагрузка на граждан бывает не слишком большой и уже сформировалась какая-то кредитная история. В России максимальный срок заемщика ипотеки на дату погашения кредита составляет 75 лет. Но есть банки, где ипотеку можно оформить и до 85 лет».
Эксперт отмечает, что заемщики старше 50−55 лет встречаются не так часто. Обычно это родители, которые покупают объекты недвижимости для своих детей-студентов, или это мигранты, которые переехали на территорию России и планируют покупку жилья. Крайне редко встречаются те, кто именно для себя покупает квартиру или дом в ипотеку в предпенсионном возрасте.
Ранее Центробанк сообщил, что все-таки большинство россиян берут ипотеку с выплатами, которые закончатся только к пенсии заемщика. Доля граждан, которые рассчитаются с займом после 65 лет, выросла за первые полгода 2024 г. до 48% от общего объема выдач. Тех, кто погасит ипотеку после своего 60-летия, сегодня 67%.
Регулятор этой тенденцией обеспокоен. Ведь чем дольше человек обслуживает кредит, тем выше вероятность, что что-нибудь пойдет не так. Заемщик может потерять доход, тяжело заболеть или столкнуться с другими непредвиденными обстоятельствами.
Так за одним большим долгом тянутся новые мелкие. Ипотечник идет в микрофинансовую организацию или к другим кредиторам, чтобы перехватить «до зарплаты» и погасить ежемесячный платеж. За год долги заемщиков, у которых есть обязательства перед банками или МФО, выросли на 852 млрд руб. Объем задолженности у тех, кто оформил кредит в банке, а потом взял займы в МФО, за год тоже вырос более чем на 50%. Растет и число необеспеченных потребкредитов. В июле 2024 года среднее количество таких займов на человека составляло 3,4 кредита, а год назад показатель был ниже — 2,8 кредита.
Однако эксперт Молокова замечает: мало кто из заемщиков платит строго по графику. Почти всегда ипотеку стараются гасить с опережением.
«По моим наблюдениям, ипотеку обычно гасят в течение пяти — семи лет с даты оформления, — говорит она. — Таким образом, клиенты закрывают ипотеку в среднем не позднее, чем достигают возраста 50 лет».
В общей сложности в России насчитывается сегодня 10,7 млн ипотечных заемщиков, и это на 0,7 млн человек больше, чем год назад.