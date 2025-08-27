«Плати за всё». Стало известно, почему подорожал отдых в Турции

Главное разочарование отдыхающих связано с питанием. Если два года назад ужин на двоих в прибрежном кафе обходился в 600−700 лир, то теперь — 1−1,2 тыс. лир не обойтись. В пересчёте — это 2−2,5 тыс. руб., и это без алкоголя и десерта. Даже в самых простых заведениях ценник на блюда начинается с 300 лир. Для сравнения: еще в 2023 году такая еда стоила около 150−200. Таким образом, рост цен за два года составил в среднем полтора-два раза.