«Плати за всё». Стало известно, почему подорожал отдых в Турции

Недоступный отдых
Ещё недавно Турция считалась для россиян самым доступным и удобным курортом. «Всё включено» работало как часы: за фиксированную сумму турист получал и шведский стол без ограничений, и напитки, и анимацию, и развлечения для детей. В 2025 году эта модель явно теряет позиции. Туристы признаются, что привычная щедрость турецких отелей исчезла: кафе и магазины поражают стоимостью, а такси обходится дороже авиабилета.
Перелёт уже не бюджетный
Проблемы начинаются ещё на этапе перелета. Turkish Airlines, по словам туристов, сохранили высокий уровень: внимательные сотрудники, вкусные блюда на борту, даже подарки в честь дня рождения.
В прошлом году при задержке рейса компания раздавала пассажирам купоны на питание по тысяче рублей. Однако сами билеты значительно подорожали, и назвать их бюджетными не поворачивается язык — теперь это, скорее, весомая часть бюджета.
Такси по цене авиабилета
Первым ударом по кошельку становится дорога от аэропорта. Поездка до района Коньяалты в этом сезоне стоит 1 тыс. лир, что равно примерно 2 тыс. руб. Для сравнения: два года назад этот же маршрут обходился в 400 лир, в прошлом — в 700. Рост очевидный — почти в три раза за короткий срок.
Общественный транспорт остаётся альтернативой, но и там ситуация изменилась. Карта AntalyaKart, которая раньше стоила 15 лир, в 2025-м обойдётся уже в 50. Разовая поездка по ней стоит 27 лир — примерно 53 рубля. Для страны, где ещё недавно общественный транспорт считался одним из самых дешёвых в регионе, — это серьёзный рост.
Отель «пятёрка» только на словах
Многие туристы выбирают привычные «пятизвёздочные» отели, однако по уровню они всё чаще напоминают средние «четвёрки».
Так, семья из России выбрала для отдыха Sea Life Hotel Resort, заявленный как пятизвёздочный. Цена за номер составила 200 евро в сутки. Внутри гостей ждала картина, знакомая многим туристам: интерьер устаревший, питание простое, развлечения стандартные.
«Сытно, но без изысков», — отмечают туристы.
Фактически отель тянет лишь на крепкую «четвёрку». По словам туристов, спасают ситуацию только приветливый персонал и удобное расположение, но легендарная турецкая щедрость, когда «всё включено» означало «всё и сразу», постепенно остаётся в прошлом.
Дорогие впечатления
Анталья по-прежнему продолжает привлекать богатой экскурсионной программой, но впечатления теперь стоят дорого. Прогулка по Старому городу Калеичи с его римскими руинами, башней с часами и воротами Адриана неизменно очаровывает туристов. Но обычный рожок мороженого здесь стоит почти четверть тысячи рублей.
Поездка к водопаду Нижний Дюден на корабле стоит от 25 до 35 долларов. Красота завораживает, но туристы признаются, что цена завышена, особенно если учитывать пещеры с летучими мышами, которые входят в маршрут.
В Аквариуме Антальи билет для взрослого стоит 36 долларов, для ребёнка — 27. Однако за террариум, снежную комнату и музей придётся доплатить отдельно. В итоге прогулка для семьи обходится в суммы, сравнимые с недельными расходами на экскурсии ещё пару лет назад.
Поездка на пиратском корабле от Кемера стоит 35 долларов для взрослых и 20 для детей. Обед и шоу включены, но знаменитые развалины Фазелиса туристам показывают лишь издалека.
Ужин подорожал в два раза
Главное разочарование отдыхающих связано с питанием. Если два года назад ужин на двоих в прибрежном кафе обходился в 600−700 лир, то теперь — 1−1,2 тыс. лир не обойтись. В пересчёте — это 2−2,5 тыс. руб., и это без алкоголя и десерта. Даже в самых простых заведениях ценник на блюда начинается с 300 лир. Для сравнения: еще в 2023 году такая еда стоила около 150−200. Таким образом, рост цен за два года составил в среднем полтора-два раза.
Продукты превращаются в деликатесы
Те, кто предпочитает готовить сам, тоже не находят спасения в магазинах. В сетевых супермаркетах вроде Migros цены поражают. Килограмм яблок стоит 200 лир, то есть около 400 ₽ За 300 г фиников придётся заплатить те же 200 лир. Баранина стартует от тысячи лир за кило, что в пересчёте на рубли превышает 2 тыс. Даже хлеб, сыр и базовые продукты стали дороже примерно на треть, по сравнению с прошлым сезоном. Туристы отмечают: если раньше Турция славилась дешевыми и вкусными продуктами, то теперь даже обычный поход за фруктами оборачивается внушительными тратами.
«Мы выбрали отель уже от безысходности»
Не меньше недовольства вызывает уровень сервиса. Предпринимательница из Санкт-Петербурга Наталья Макарова в беседе рассказала, что её отдых в Турции обернулся настоящим разочарованием.
По её словам, сложности возникли ещё на этапе бронирования: четыре отеля подряд отказали в размещении.
«Отель мы выбрали уже от безысходности», — признаётся Наталья.
Каждый день ожидания сокращал продолжительность отпуска, а стоимость туров росла. В итоге семье предложили тур почти за миллион рублей.
«Я была в шоке, — говорит туристка. — Но отдых отменять не хотелось, и я вынуждена была увеличить бюджет».
В итоге семья из трёх взрослых и ребёнка оказалась в Rixos Park Belek 5*, заплатив 998,5 тыс. руб. Но вместо обещанного сервиса — шестичасовое ожидание заселения и номер с окнами, выходящими на бетонную стену, а балкона и вовсе не было.
«Купальники сушить негде. Даже фен не работал, — вспоминает Наталья. — Его принесли только на следующий день после четырёх обращений».
Проблемы оказались массовыми. По словам туристки, на стойке администрации от безысходности плакала женщина, которой вместо двух комфортных номеров выдали один старый и обветшалый. Ей предлагали переселиться в другой отель, где нет моря, или прийти разбираться на следующий день. Все жалобы сводились к формальным обещаниям. Лишь после вмешательства турагента и многочисленных жалоб семью Макаровых переселили в забронированное бунгало. Но никакой компенсации за потерянные дни отдыха они так и не получили.