Платежи за квартиру. Выбираем самый удобный способ

Сохраняются варианты и оплаты коммуналки в офлайне. Вы можете сделать это в офисе банка, Едином информационно-расчетном центре (ЕИРЦ), отделении «Почты России» или в кассе поставщика услуг. Для этого потребуется бумажная квитанция и время на личное посещение. Однако стоит помнить о рисках: мошенники могут подкидывать фальшивые квитанции в почтовые ящики, которые сложно отличить от настоящих. Кроме того, оплата по бумажным квитанциям неудобна, если вы надолго покидаете свое место жительства ― например, уезжаете на все лето на дачу или в длительное путешествие. Неоплаченные квитанции будут копиться в почтовом ящике, как и задолженность по оплате.