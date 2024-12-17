Платежи за квартиру. Выбираем самый удобный способ

Существует несколько способов, как это сделать — как офлайн, так и онлайн.
Онлайн-оплата ЖКУ
С развитием цифровых технологий стала популярной онлайн-оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Оплатить услуги можно, например, через портал ГИС ЖКХ, mos.ru или приложение и сайт банка. Для этого Вам понадобятся личный идентификатор плательщика и реквизиты поставщика.
На портале ГИС ЖКХ процесс достаточно прост: авторизуйтесь, зайдите в личный кабинет, выберите оплату по лицевому счету. На mos.ru для оплаты счетов доступна функция «Платежи в один клик». Однако нюанс в том, что сервис доступен только для москвичей. Кроме того, на этих сайтах не оплатить другие услуги, которыми мы пользуемся дома ― например, интернет. А если вы забыли пароль от своего профиля, то на его восстановление потребуется время.
Еще один формат оплаты коммунальных счетов — через мобильное приложение банка. Сейчас практически во всех банковских мобильных приложениях есть возможность оплатить счета за ЖКУ ― например, по реквизитам, QR-коду или штрих-коду. Например, в приложении Сбера, ВТБ, Россельхозбанка и многих других есть отдельный раздел для оплаты ЖКУ онлайн.
Курс на экосистемы
Крупные российские банки становятся экосистемами или, как их еще называют, супераппами, предлагая клиентам, помимо финансовых, разнообразные дополнительные продукты и услуги, необходимые в различных сферах жизни. Экосистемы начали свое развитие в России примерно десять лет назад, вдохновившись успехом азиатских аналогов. К примеру, месяц назад Т-Банк представил концепцию, которую в компании назвали дофамин-банкингом, собрав сервисы по категориям «Дом», «Авто», «Путешествия» и «Шопинг».
Функцию оплаты платежей за ЖКУ банк собрал в Сферу «Дом», где клиенты могут не только закрыть задачи по коммуналке, интернету, водоснабжению, но и застраховать имущество, а также приобрести бытовую технику, мебель, посуду, заказать доставку продуктов и вести учет всех расходов. Сфера «Дом» в банке позволяет анализировать стоимость квартиры и функционирует как маркетплейс, предлагая покупки для дома: от губки для мытья посуды до нового холодильника. Актуальные квитанции автоматически подгружаются после ввода адреса проживания, что упрощает процесс учета расходов за ЖКУ.
Практика развития банковских экосистем демонстрирует, что тренд на супераппы, объединяющие все необходимые продукты для повседневной жизни, продолжает набирать популярность. Крупные банки активно развивают и предлагают клиентам новые возможности и функции для быстрого решения повседневных задач — от оплаты по счетчику до покупки автомобиля.
Такие финтех-решения выгодны и для поставщиков услуг или управляющих компаний. Например, жители будут оплачивать квитанции в приложении, подключать автоплатеж и получать напоминания о неоплаченных счетах, о задолженностях и о сроках подачи показаний счетчиков. Автоматизация процеса, а также концентрация всей функций в одном месте может снизить нагрузку на бухгалтерию управляющих компаний и повысить собираемость платежей.
Офлайн-оплата ЖКУ
Сохраняются варианты и оплаты коммуналки в офлайне. Вы можете сделать это в офисе банка, Едином информационно-расчетном центре (ЕИРЦ), отделении «Почты России» или в кассе поставщика услуг. Для этого потребуется бумажная квитанция и время на личное посещение. Однако стоит помнить о рисках: мошенники могут подкидывать фальшивые квитанции в почтовые ящики, которые сложно отличить от настоящих. Кроме того, оплата по бумажным квитанциям неудобна, если вы надолго покидаете свое место жительства ― например, уезжаете на все лето на дачу или в длительное путешествие. Неоплаченные квитанции будут копиться в почтовом ящике, как и задолженность по оплате.
Любые счета за ЖКУ можно оплатить и в отделении банка. Однако банки могут брать комиссию при оплате через кассу. Уточните это заранее, чтобы не было сюрпризов. Также принимать оплату за ЖКУ (в том числе по единому платежному документу ― ЕПД) могут в офисе управляющей компании.