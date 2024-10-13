Плата в квадрате. Эксперт напомнила о росте налога на имущество в 2024 году

«Самостоятельно рассчитывать сумму налога полезно, но необязательно: она будет указана в уведомлении от налоговой, — уточнила Каталина. — Сумму кадастровой стоимости можно посмотреть в Росреестре, но важно иметь в виду, что за последние годы она увеличилась в некоторых регионах. Причиной назван рост цены за 1 кв. м недвижимости почти в два раза, а значит увеличится и общая сумма налога».