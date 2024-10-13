Плата в квадрате. Эксперт напомнила о росте налога на имущество в 2024 году

Сумма налога на имущество в некоторых регионах в этом году может оказаться больше, чем обычно. Это связано с пересмотром кадастровой стоимости объектов, рассказала финансист, специалист по управлению рисками Екатерина Каталина.
«Физическим лицам необходимо заплатить налог на имущество до 1 декабря 2024 года, — отметила эксперт. — Владельцы недвижимости платят этот налог вне зависимости от пользования собственностью один раз в год, и рассчитывается он на основе данных о регистрации в Росреестре права собственности (например, на дом, квартиру, незавершенные объекты, офисные помещения и так далее — прим. ред.) и с учетом уровня дохода конкретных граждан и ставок, применяемых к различным видам имущества».
Экономист напомнила, что базовые ставки по налогу определяются видом объекта и его стоимостью: 0,1% от кадастровой стоимости применима к недвижимости площадью до 50 кв. м, 2% используется по отношению к объектам с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей, 0,5% — к остальной недвижимости.
«Самостоятельно рассчитывать сумму налога полезно, но необязательно: она будет указана в уведомлении от налоговой, — уточнила Каталина. — Сумму кадастровой стоимости можно посмотреть в Росреестре, но важно иметь в виду, что за последние годы она увеличилась в некоторых регионах. Причиной назван рост цены за 1 кв. м недвижимости почти в два раза, а значит увеличится и общая сумма налога».
Например, в 2023-м в кадастровую стоимость подняли в Санкт-Петербурге, Нижегородской области, в 2024-м — в Москве, Воронежской области. При оценке кадастровой стоимости учитываются разные факторы: уровень развития инфраструктуры, местоположение, транспортная доступность, количество помещений, добавила собеседница.
Все средства в рамках имущественного налога поступают в местный бюджет, а местные власти могут вводить систему льгот, корректировать ставки: в разных регионах налог на одну и ту же недвижимость может различаться, напомнила экономист.
«Тем не менее, есть правила, установленные на всей территории РФ: например, базовые ставки для большей части объектов недвижимости (квартиры, комнаты, частные дома, гаражи и парковочные места — прим. ред.) установлены в значении не более 0,1% от кадастровой стоимости, — рассказала эксперт. — Если вы владеете только долей, например, в квартире, налог будет начислен исключительно за часть, принадлежащую вам. За несовершеннолетних собственников налог платят родители или опекуны».