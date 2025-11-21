«План Трампа»: что означают тезисы мирного соглашения для России

Украинские СМИ и телеграм-каналы начали публиковать тезисы якобы мирного плана, который подготовила администрация президента США по урегулированию конфликта. Итак, по порядку.
Территориальные вопросы
Крым, ДНР и ЛНР признаются де-факто российскими. Херсон и Запорожье — «заморожены» на линии соприкосновения. Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной, фактически находящейся под контролем РФ. Обе стороны обязуются не менять границы силой.
Военные договоренности
НАТО не размещает войска на Украине. Истребители НАТО базируются в Польше. Предусмотрен диалог по вопросам безопасности между США, НАТО и РФ, а также создание американо-российской рабочей группы. Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу.
Экономический блок и восстановление Украины
США и Европа запускают масштабный инвестиционный пакет для восстановления Украины. 100 млрд долларов замороженных российских активов направляются на восстановление Украины, США получают 50% прибыли, Европа добавляет ещё 100 млрд. Остальные замороженные активы РФ предполагается использовать для совместных американо-российских проектов. Создается Фонд развития Украины, который регулирует инвестиции в инфраструктуру, ресурсы и технологии.
Россия в мировой системе
Постепенное снятие санкций, возвращение РФ в G8 и долгосрочное экономическое сотрудничество между США и Россией.
Исполнение и контроль
Соглашение носит юридически обязательный характер. Контроль осуществляет некий «Совет мира» под руководством Дональда Трампа. Нарушение соглашения повлечет за собой санкции. После подписания документа предусматривается немедленное прекращение огня и отвод войск к согласованным позициям.
Откуда появились эти тезисы — непонятно. Главный вопрос: действительно ли это «план Трампа» или очередной вброс? Что на самом деле содержится в «плане»?
Что на самом деле
Начнем с того, что настоящий «план Трампа» пока нигде не опубликован, и о нём известно крайне мало. Лишь некоторые пункты из 28 (по версии Axios) появились в последние дни в западных СМИ.
В частности, WSJ публикует следующие предполагаемые положения документа: Донбасс де-факто признается территорией России, Украина на несколько лет отказывается от вступления в НАТО, ВСУ сокращаются до 400 тысяч человек, Украина также должна отказаться от ракет, способных долететь до Москвы. Международные миротворческие силы на её территории размещаться не будут.
Еще один интересный момент отмечает The Telegraph: речь идет о схеме «деньги в обмен на землю». То есть Россия должна будет платить Украине, по сути, арендную плату за использование территории.
Как видно, в целом план, опубликованный украинскими СМИ, совпадает с информацией из западных утечек. При этом следует отметить, что в вероятном «плане Трампа» нет ничего принципиально нового — отдельные его тезисы обсуждались ещё с первых дней пребывания Трампа в Белом доме. Сейчас речь идет о некоем расширении и конкретизации, но суть остается прежней.
Таким образом, можно предполагать, что, в основном, это и есть то, что администрация США готова предложить. Вернее — навязать. В первую очередь — Украине. Ведь глава киевского режима отказывается обсуждать территориальные вопросы наотрез!
Зеленский загнан в угол
Однако в последние дни ситуация для Зеленского резко изменилась. Коррупционный скандал, охвативший Украину, стал фактически безотказным рычагом давления на киевский режим. Недавно стало известно, что имя самого Зеленского уже фигурирует в расследовании НАБУ против его «кошелька» Тимура Миндича. А следователь НАБУ Руслан Магомедрасулов заявил, что Тимур Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в энергетике и обороне. Поэтому несложно догадаться, что в пустующую графу можно вписать любое имя, в том числе имя главы украинской клептократии, если он будет продолжать сопротивляться.
Ситуация действительно крайне серьезная, и Европе, которая после самоотстранения США фактически стала главным покровителем Зеленского и, как казалось недавно, была готова держаться за него до конца, помочь ему уже вряд ли удастся. Как пишет издание «Страна.ua», коррупционный скандал неизбежно приведет к мерам со стороны европейских государств в отношении Киева. Авторы публикации утверждают, что европейские союзники Киева рассматривают два варианта развития событий: первый — относительно мягкий — предполагает заключение под стражу крупных фигурантов скандала, второй, более жесткий, может привести к отставке главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Готов ли Зеленский пожертвовать Ермаком и другими близкими соратниками? Скорее всего — нет, ведь круговая порука не позволит этого сделать: уволенные или арестованные экс-друзья могут выдать «лишнюю» информацию. В данной ситуации для Зеленского проще принять условия Трампа по мирному соглашению. Это безопаснее. Тем более, что складывается впечатление, что Трамп всерьёз взялся за дело и намерен, впервые за долгое время, довести его до конца. Это уже не предупреждение, а ультиматум.
Таким образом, шансы Трампа «прогнуть» Киев в последние дни существенно выросли. Но как быть с Москвой?
Для России это неприемлемо
Вернемся к опубликованным тезисам этого плана. Российские официальные лица неоднократно заявляли, что без решения территориального вопроса СВО не завершится. То есть Россия не согласится ни на что меньшее, чем освобождение всей конституционной территории. Остальное обсуждать бессмысленно.
Но попробуем проанализировать детали. Что значит «признание де-факто»? То есть фактически признания ни Украиной, ни Западом не произойдет, а значит, экономика регионов не будет интегрирована в международную систему, российские паспорта жителей новых территорий не будут признаваться. Несмотря на формальное снятие санкций с РФ, часть нашей территории останется в изоляции.
Не говоря уже о том, что остается юридическая возможность для Киева в будущем попытаться вернуть утраченные территории. И за это, по версии The Telegraph, Россия еще и должна будет платить.
Да, согласно утечкам украинских СМИ, Россия должна будет частично взять на себя восстановление Украины. Однако ни в этих тезисах, ни в американских ни слова о денацификации, смене режима и других требованиях Москвы. А ведь российское руководство заявляет, что цели СВО включают денацификацию и устранение первопричин конфликта.
Касательно демилитаризации: это понятие довольно размыто и не подразумевает возможности вступления Украины в НАТО «через несколько лет», как утверждает WSJ. Сокращение ВСУ до 400 тысяч — это вообще абсурд: это больше, чем вместе взятые армии Германии и Франции, и вдвое больше, чем было до войны! Причем речь идет только о ВСУ, не считая других парамилитарных формирований.
На что рассчитан план
Фактически речь идет о новом оформлении уже неоднократно предлагавшейся «горькой пилюли». Вашингтон уже не настаивает на остановке на линии боевого соприкосновения, только потому, очевидно, что битва за Донбасс близка к завершению и изменить это невозможно.
Далее включается логика: ВСУ выходят из Донбасса — вы же это хотели? Взамен Москве предлагают сделать то же самое. Сенатор Рубио заявил, что обеим сторонам придется «пойти на трудные, но необходимые уступки», то есть территория будет демилитаризована и в любой момент может вновь стать полем боя.
Что касается остальных территорий: о Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях (Купянск, к примеру, после длительных боев недавно освобожден) в тезисах WSJ — ни слова, а в публикациях украинских СМИ только размытая формулировка о «демилитаризованной буферной зоне», под которую можно подвести все что угодно.
Что означает план Трампа перед партией войны
После событий в Газе само выражение «Совет мира» под руководством Трампа звучит иронично. Мы это уже проходили. Конечно, возможности для самоуправства у Зеленского меньше, чем у Нетаньяху, но суть остается прежней: речь идет о сохранении враждебного России режима в Киеве, будь то с Зеленским, с Залужным или кем-либо еще. Это полностью противоречит целям СВО.
«Партия войны» в Европе никуда не денется — слишком многое поставлено на поражение России. Она не успокоится, постоянно анонсируются новые бюджеты на военное противостояние с Россией, причем не обязательно на Украине, могут найти и другие точки давления.
Трампу, понятно, все это безразлично: его заботит только собственная политическая победа — завершить «главную» войну своей карьеры и обеспечить хотя бы временное перемирие до промежуточных выборов в Конгресс, а лучше — до президентских выборов. Дальше — проблема следующего президента.
Для Зеленского тоже главное — выжить и остаться на свободе, максимум — сохранить власть, пусть даже на уменьшенной территории.
А вот нам не все равно. Нам не нужна война, отложенная до каких-либо выборов за океаном. Задачи и цели СВО должны быть выполнены полностью и как можно скорее — иначе цена потом будет неизмеримо выше.