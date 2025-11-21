Однако в последние дни ситуация для Зеленского резко изменилась. Коррупционный скандал, охвативший Украину, стал фактически безотказным рычагом давления на киевский режим. Недавно стало известно, что имя самого Зеленского уже фигурирует в расследовании НАБУ против его «кошелька» Тимура Миндича. А следователь НАБУ Руслан Магомедрасулов заявил, что Тимур Миндич не был главным бенефициаром коррупционных схем в энергетике и обороне. Поэтому несложно догадаться, что в пустующую графу можно вписать любое имя, в том числе имя главы украинской клептократии, если он будет продолжать сопротивляться.