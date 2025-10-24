Популярные темы
План ЕС по использованию активов России может провалиться, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 24 окт — РИА Новости. План Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

Глава Евросовета Антониу Кошта ранее сообщил, что рассчитывает принять решение по использованию активов РФ для Украины в декабре, ЕК поручено урегулировать «технические вопросы».

«Ожидания от конфискации “замороженных” российских активов являются огромными, но на ближайшем Европейском совете в декабре, когда должно быть принято решение, они могут столкнуться с реальностью и завершиться фиаско. Поэтому я предложил, чтобы в заключении (саммита Евросоюза в четверг — ред.) возможность конфискации не упоминалась и чтобы комиссия предложила другие возможности финансирования Украины на следующие два года. Мое предложение было принято», — сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Он отметил, что предлагаемая конфискация российских активов представляет серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.