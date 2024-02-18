«Пламя среди сугробов»: Московский зоопарк показал зимнюю прогулку шакала Рыжего

— Золотистое пламя среди сугробов — шакал Рыжий гуляет по тропинкам. Несмотря на южный ареал, мороз и снег его не сильно смущают, — отмечается в Telegram-канале столичного зоосада.
На кадрах видно, как ярко-рыжий хищник прогуливается среди высоких сугробов. Заснеженные тропинки шакалу ничуть не мешают несмотря на то, что обитают такие волки на южных территориях.
С большим негодованием на снег реагирует манул Тимофей. Недавно Московский зоопарк показал недоумевающего из-за метели зверька: он нерасторопно поднимается по лестнице вдоль вольера, озираясь по сторонам. Снег в таком количестве явно не нравится Тимоше.
Москвичи и гости столицы больше всего любят следить за жизнью манула в период его зимней зажировки. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Зимой дикие представители семейства кошачьих активизируются для поиска пропитания. Символ зоопарка, манул Тимоша, не является исключением.