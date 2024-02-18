«Пламя среди сугробов»: Московский зоопарк показал зимнюю прогулку шакала Рыжего

Москвичи и гости столицы больше всего любят следить за жизнью манула в период его зимней зажировки. Об этом рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Зимой дикие представители семейства кошачьих активизируются для поиска пропитания. Символ зоопарка, манул Тимоша, не является исключением.