Плакали денежки: как атмосфера в коллективе влияет на успех компании

Взаимопомощь в коллективе позволяет нивелировать конфликты, а иногда даже превращает их в оригинальные идеи. Согласно совместному исследованию Calltouch и hh.ru, 19% россиян оценили степень эмпатии коллег как максимальную. И это несмотря на то, что 26% сталкиваются с конфликтами в команде достаточно часто: не реже нескольких раз за полгода. Однако 25% работников удается практически свести их на нет — у них разногласия с коллегами возникают один раз в год или даже реже.