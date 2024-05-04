Плакали денежки: как атмосфера в коллективе влияет на успех компании

В условиях быстроменяющегося мира важным фактором успешного труда считаются не только профессиональные умения, но и навыки построения эффективных отношений с коллегами. Сегодня всё больше компаний осознают необходимость создания благоприятной рабочей среды, где каждый сотрудник будет чувствовать себя комфортно. Несмотря на положительную тенденцию, по оценке экспертов, каждый третий российский специалист сталкивается с конфликтами на работе минимум раз в месяц и, что самое удивительное, именно с подачи отдела маркетинга, который входит в десятку самых экологичных сфер. Подробности — в материале «Известий».
Социально-психологический климат: что его определяет
В наши дни большая часть сотрудников, работая в организациях «нового типа» с грамотными руководителями, уже не понаслышке знает о существовании категории социально-психологического климата. Ведь в любых отношениях между людьми, будь то деловые, романтические или дружеские, во главу угла мы прежде всего ставим уровень эмоционального интеллекта. Так, если человек в одной компании не нашел нужного коллективного духа, то он отправляется на поиски другого места, где сможет раскрыть свой потенциал.
— Социально-психологическим климатом, как правило, называют настроение группы людей. Современные исследователи выделяют две основные характеристики данного явления: профессиональная этика и неформальные процессы. Первые включают в себя деловые и личные отношений в коллективе как на вертикальном, так и на горизонтальном уровне. Второе обозначает совпадение коллективных интересов с целями организации, напрямую не связанные с рабочей деятельностью, — рассказала психолог-профайлер, руководитель Академии имиджа и кинетики Ирина Веклич.
Однако, по мнению эксперта, важными факторами, формирующими положительные отношения в обществе, являются совместимость и сработанность. Но эти понятия стоит разграничить. Сработанность — это результат формально-деловых отношений, направленных на результативность рабочей деятельности. Совместимость в свою очередь проявляется на эмоциональном уровне, чем выше показатель этого фактора, тем эффективнее работает коллектив в целом.
Профессиональная этика также включает в себя авторитет менеджера и стиль руководства, отмечает основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок. По его словам, важно регулярно проверять вовлеченность и лояльность сотрудников, проводить различные корпоративные мероприятия. Особую роль также играет и создание благоприятной обстановки в офисе: закупка новой современной техники и место работы, визуально привлекательный просторный офис.
Как минимизировать конфликт
Взаимопомощь в коллективе позволяет нивелировать конфликты, а иногда даже превращает их в оригинальные идеи. Согласно совместному исследованию Calltouch и hh.ru, 19% россиян оценили степень эмпатии коллег как максимальную. И это несмотря на то, что 26% сталкиваются с конфликтами в команде достаточно часто: не реже нескольких раз за полгода. Однако 25% работников удается практически свести их на нет — у них разногласия с коллегами возникают один раз в год или даже реже.
Эксперт бизнес-клуба «Атланты», исполнительный директор Uniteller Антонина Масленникова считает, что в любом конфликте всегда есть первопричина. Например, это может быть некорректно выстроенный бизнес-процесс, не переданная вовремя информация, а иногда и бездействие руководителя и его нежелание разбираться в ситуации.
— Чтобы минимизировать количество конфликтов, нужно изначально наладить рабочие процессы. Театр начинается с вешалки, а трудоустройство — с HR-отдела. В современном мире перед приемом кандидата крайне важно обращать внимание на его софт скиллы: реакцию на стресс, поведение в конфликтах, коммуникативные особенности. Так можно понять, приживется ли человек в коллективе, есть ли совпадение с ценностями компании и команды, — поделился с «Известиями» директор по маркетингу Calltouch Виктория Одинцова.
Кроме того, очень важно, чтобы механизмы разрешения конфликтов были прописаны в документах: правилах, политике компании, считает эксперт. Так они будут наглядны и понятны для всех. И, конечно, большую роль играет стиль управления командой. Если сотрудники не игнорируются, в компании нет фаворитизма, а руководство проводит конструктивный разбор всех спорных моментов, дает обратную связь, то конфликты будут минимизированы.
Однако эксперты отмечают и положительную сторону конфликта. Ведь если возник спор, значит, стороны стараются найти точки соприкосновения. Главная задача коллектива заключается в том, чтобы научиться разрешать конфликтные ситуации без потерь. Безусловно, важна поддержка руководителя, его включенность во внутренние процессы.
Влияние психологического климата на успешность компании
По общему мнению экспертов, успешность организации в большинстве случаев зависит именно от взаимоотношений внутри коллектива. Так, в соответствии с исследованием СберУниверситета, 44% респондентов уверены, что счастье «максимально» влияет на эффективность.
— Только вдохновленные, заинтересованные, лояльные сотрудники могут принести действительно хороший результат и придумать гениальные идеи (что особенно важно для работников творческих профессий). Если сотруднику некомфортно находится в коллективе, естественно, все задачи делаются «с закрытыми глазами», не выкладываясь и не задумываясь о каких-то сверхрезультатах и достижениях, — утверждает Кирилл Диденок.
Эксперт добавляет, что именно сверхрезультаты, новые идеи, а также инструменты и подходы «драйвят» бизнес, особенно, если мы говорим про небольшие компании.
В данном контексте профессиональный бизнес-коуч PCC ICF, эксперт в области допобразования детей и подростков Элина Редникова подчеркивает важность работы над эмоциональным интеллектом. Ведь это не только индивидуальная ответственность каждого сотрудника, но и ключевой аспект успешной работы коллектива в целом. Работник должен осознавать свою роль в формировании позитивной атмосферы в коллективе, отвечать за эмоциональное состояние, энергию и качество коммуникации с коллегами.
— Благоприятная атмосфера способствует повышению мотивации сотрудников, улучшению качества работы и снижению текучки кадров. Поэтому вложения в развитие социально-психологического климата в коллективе являются инвестицией в будущее успешности организации, — подытоживает эксперт.
Отметим, что с ухудшением атмосферы падает вовлеченность и снижается производительность. Это может проявляться по-разному: сотрудник может саботировать задачи, напротив, имитировать бурную деятельность или уйти из компании, потому что не чувствует своей ценности. В каждом случае результат будет одинаковым — снижение бизнес-показателей.
Какие профессии считаются наиболее экологичными
В беседе с «Известиями» руководитель направления адаптации персонала цифрового финансового сервиса Lime Дамир Берхеев рассказал, что наиболее стрессовыми считаются профессии, в которых присутствует высокий уровень ответственности и частое взаимодействие с негативно настроенными людьми.
Аналитики Calltouch и hh.ru, выяснили, что рейтинг самых конфликтных специальностей по мнению россиян возглавили проджект-менеджеры, 27% опрошенных выбрали именно их. Интересный факт: директора по маркетингу занимают вторую строчку в рейтинге (20%), но при этом именно они берут на себя обязанность по разрешению конфликтных ситуаций в 24% случаев. Несмотря на это, эксперты рекомендуют не спешить менять место работы, чтобы сохранить нервные клетки. Профессия маркетолога является одной из самых экологичных профессий на современном рынке труда.
Дамир Берхеев обосновывает это тем, что ответственность и риски в работе с маркетинговыми показателями чаще несет сам заказчик, которому специалист презентует рекламную кампанию.
— По данным исследований, меньше всего конфликтуют в областях, связанных с наукой, искусством и культурой. Недавно появились интересные данные о том, что люди на должностях с доходом от 80 тыс. рублей чаще склонны признавать инициатором ссор себя. А вот те, чей доход не превышает 50 тыс. рублей, больше обвиняют в конфронтации начальство или коллег. Получается, многое зависит от того, какую ступень ты занимаешь в рабочей иерархии — как правило, высокие зарплаты получает руководящий состав, — приводит пример Виктория Одинцова.
Антонина Масленникова считает, что в определении стрессовости профессии есть очень много факторов: климат в коллективе зависит от количества коммуникаций, от сферы, в которой сотрудник работает, от конкретных способностей индивида выдерживать напряжение в стрессовых ситуациях. Поэтому уровень экологичности одной и той же профессии, но в разных сферах бизнеса нельзя сравнить.
По словам эксперта, необходимо также обращать внимание на размер компании, на количество взаимодействий и на сферу бизнеса, в которой человек реализуется, а не на саму профессию. Если компания работает в спокойном ритме, и она не планирует взрывных ростов либо у нее нет кризиса — это один уровень нагрузки. Если организация кратно растет от года к году и при этом находится в очень динамичной отрасли на красном рынке, где необходимо постоянно быть в борьбе с конкурентами для удержания на плаву, — это абсолютно другой уровень нагрузки.