Плахотнюка экстрадировали в Молдавию

Олигарх покинул Молдавию в 2019 году после проигрыша на парламентских выборах ДПМ. Ранее бывший премьер Молдавии Ион Стурза выразил мнение, что власти страны боятся возвращения Плахотнюка, который, по его словам, обладает серьезным архивом компромата на политиков и чиновников. Экс-спикер парламента Александр Слусарь, в свою очередь, заявил, что возвращения Плахотнюка боится премьер Молдавии Дорин Речан, так как у олигарха есть на него компромат. Слусарь напомнил, что после того, как Плахотнюк в 2016 году взял под свой контроль парламент, судебную систему и Конституционный суд, против Речана собирались завести несколько уголовных дел, но затем их закрыли.