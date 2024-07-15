«Плачу и плачу»: в Нью-Йорке есть место, где можно поплакать за деньги

Основатель «комнаты плача» Энтони Виллиотти после пережитого кризиса решил создать место, где каждый нуждающийся за небольшую плату сможет остаться наедине со своими мыслями и хорошенько поплакать в ритме большого города. Для этого нужно лишь арендовать на полчаса отдельную комнату за $20 (~ 1800 рублей). Организаторы обещают располагающую атмосферу с музыкой, удобной мебелью и письменными «подсказками» о том, как пережить трудные времена.