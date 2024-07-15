«Плачу и плачу»: в Нью-Йорке есть место, где можно поплакать за деньги

Возможно, многие слышали о комнатах гнева — местах, где можно разбить вещи, чтобы снять стресс. Но наверняка мало кто знает о месте, где за деньги можно уединиться и поплакать. Такова концепция заведения Sob Parlour в Нью-Йорке.
Основатель «комнаты плача» Энтони Виллиотти после пережитого кризиса решил создать место, где каждый нуждающийся за небольшую плату сможет остаться наедине со своими мыслями и хорошенько поплакать в ритме большого города. Для этого нужно лишь арендовать на полчаса отдельную комнату за $20 (~ 1800 рублей). Организаторы обещают располагающую атмосферу с музыкой, удобной мебелью и письменными «подсказками» о том, как пережить трудные времена.
Это [комната плача] действительно позволяет наедине с собой предаться важным мыслям и чувствам, на которые в обычной жизни не хватает времени из-за работы, дома, супруга/супруги и детей.
Известно, что плач действительно полезен для нервной системы, так как в ходе «рыданий» вырабатываются химические вещества, которые помогают чувствовать себя лучше. Так, например, слезы понижают уровень кортизола — гормона стресса.
Подробнее о полезных свойствах «рыданий», а также о том, почему 74% людей регулярно плачут в душе, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова