PJ Harvey представила трек Holloway из спектакля London Tide

London Tide основан на последнем романе Чарльза Диккенса «Наш общий друг» (1865). В романтической и динамичной адаптации Пауэра для сцены сюжет строится вокруг двух женщин Лиззи Хексам и Беллы Уилфер, чьи судьбы причудливым образом переплетаются. Спектакль шел в столице Великобритании с апреля по июнь.