Пиво под запретом. Диетолог рассказал, какие напитки наиболее вредны в жару

Эти напитки не содержат алкоголь, тем не менее они вредны, особенно вредны в жару. Они воздействуют на сердце, в жару это может быть очень опасно, особенно если вы не ограничиваетесь одной маленькой порцией. К тому же в энергетиках содержится очень много сахара, как и в следующем участнике нашего рейтинга.