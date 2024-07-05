Пиво под запретом. Диетолог рассказал, какие напитки наиболее вредны в жару

Жара — всегда испытание для организма. А если еще и не пить столько, сколько нужно, организм обезвоживается, усиливается нагрузка на сердце, поднимается давление. Обезвоживание — страшная вещь, особенно в жару. Поэтому крайне важно соблюдать питьевой режим и употреблять больше жидкости. Но далеко не все напитки, которые мы пьем в жаркую погоду приносят нам пользу и реальное утоление жажды. Многие — очень вредны и способствуют обезвоживанию.
Вместе с Алексеем Кабановым, диетологом-консультантом, заместителем директора АНО НИЦ «Здоровое питание», aif.ru составил рейтинг самых вредных напитков в жару.
Прежде всего хочу сказать, что в жару очень важно пополнять водно-солевой баланс организма, очень важно утолять жажду и не допускать обезвоживания. Поэтому самый лучший напиток — обычная вода. Но не все ее пьют, многие склоняются к другим напиткам для утоления жажды.
Какие же напитки опасны в жару?
Пиво
Все алкогольные напитки я бы поставил на первое место по опасности в жаркие дни, включая пиво. Алкоголь однозначно вреден всегда, особенно опасны в жару крепкие напитки, но тешить себя мыслью, что пара бокалов холодного пива не принесет особого вреда — я бы не рекомендовал. Принесет. Будет способствовать обезвоживанию, будет воздействовать негативно на сердце и сосуды, на давление. Кроме того в жару вы быстро опьянеете, даже от слабоалкогольных напитков.
Вообще, идеи о том, что есть польза в небольших количествах алкоголя, так часто говорят о вине — крайне сомнительна. Если вы хотите получить пользу от винограда, то просто его ешьте, или выпейте натуральный виноградный сок. Алкогольные напитки вредны все, включая слабоалкогольные.
Энергетики
Эти напитки не содержат алкоголь, тем не менее они вредны, особенно вредны в жару. Они воздействуют на сердце, в жару это может быть очень опасно, особенно если вы не ограничиваетесь одной маленькой порцией. К тому же в энергетиках содержится очень много сахара, как и в следующем участнике нашего рейтинга.
Сладкая газировка
На третьем месте у нас все сладкие газированные напитки, включая колу, фанту и прочие. В них очень много сахара! 10−20 граммов на 100 мл воды. Избыточное употребление сахара негативно сказывается на работе сердца и состоянии сосудов, к тому же повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Поэтому очень рекомендую воздерживаться от сладкой газировки всегда и особенно — в жаркую погоду.
К тому же такие сладкие напитки не утоляют жажду, а только разжигают ее, от них хочется пить еще больше. И вы не можете остановиться и выпиваете еще больше шипучей жидкости. Кроме того, многие подобные напитки способствуют обезвоживанию организма.
Квас
Я бы поставил его на четвертое место. Это слабоалкогольный напиток — раз, он содержит много сахара — это два, наконец, это продукт брожения и он может негативно воздействовать на работу желудочно-кишечного тракта. Особенно, если учесть, что многие не делают квас самостоятельно, а покупают в магазине. Промышленный квас по содержанию сахара очень близок к сладким газировкам.
Соки
И наконец, на пятое место я бы поставил — соки. Причем, как пакетированные, так и натуральные, свежевыжатые. В первых — опять же много сахара.
Во вторых, то есть свежевыжатых, возможно, добавленного сахара и нет, но у них высокая кислотность, что не улучшит работу желудка и кишечника. Это отрицательно скажется на здоровье микробиома, может нарушить баланс в организме. И желудок с кишечником пострадают.
Так что в жару я бы рекомендовал отказаться от соков.
Что пить?
Самый лучший продукт для утоления жажды — вода. Ее можно и нужно пить в течение дня.
Если же вам не нравится пить обычную воду, нужны какие-то вкусы, то можно обратить внимание на домашний лимонад, но только с минимальным содержанием сахара.
Сейчас в магазинах начали появляться баночки с лимонадами на основе натуральных соков, они очень слабо газированные, в них сахара гораздо меньше, чем в коле и других подобных напитках. Тут важно читать этикетку и внимательно изучать состав, чтобы он был натуральным.
Также можно добавлять в обычную воду натуральные добавки: лимон, мяту, огурцы, листья базилика.