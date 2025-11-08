Популярные темы
Питерских таксистов-мигрантов заменят на граждан России

Мигрантам в Санкт-Петербурге запретили работать в такси и доставке. Курьерским службам и таксопаркам было дано три месяца на замену работников по трудовому патенту на граждан России. Петербург стал первым мегаполисом, отказавшим иностранцам в трудоустройстве в эти сферы.

Владимир Правдин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

С 8 ноября в Санкт-Петербурге вступил в силу полный запрет на работу мигрантов в сфере такси и доставок. Решение, подписанное губернатором Александром Бегловым, стало частью программы по повышению качества и безопасности городских сервисов. Отныне иностранцы, трудившиеся по патентам, не смогут брать заказы в агрегаторах — их учетные записи отключены, а приложения недоступны.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, у компаний был трёхмесячный переходный период для замены кадров и оформления российских водителей. «Яндекс Такси» одним из первых закрыло доступ иностранным сотрудникам, однако в компании заверили, что это не приведет к транспортному коллапсу — число машин на линии и время ожидания заказов останутся стабильными.

Руководитель центра «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль отметил, что жители города воспримут изменения положительно: за рулем останутся водители, хорошо знающие город и правила дорожного движения. По его словам, россияне долгое время не могли конкурировать с демпингом иностранных коллег — теперь «планка качества» должна подняться.

Под аналогичные ограничения попали и службы доставки: курьеры-мигранты больше не могут выходить на смены и получать заказы через «Самокат» и «Яндекс Еду». Ограничения будут действовать до конца 2025 года. После этого городские власти планируют оценить социально-экономические последствия и решить, стоит ли продлевать меру.

В Москве подобных шагов пока не предпринимают. Петербург, по словам экспертов, стал первым крупным городом, решившим «перезапустить» рынок такси и доставок с опорой на местных работников — и проверить, можно ли обойтись без привлечения иностранной рабочей силы.