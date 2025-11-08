Питерских таксистов-мигрантов заменят на граждан России

С 8 ноября в Санкт-Петербурге вступил в силу полный запрет на работу мигрантов в сфере такси и доставок. Решение, подписанное губернатором Александром Бегловым, стало частью программы по повышению качества и безопасности городских сервисов. Отныне иностранцы, трудившиеся по патентам, не смогут брать заказы в агрегаторах — их учетные записи отключены, а приложения недоступны.
Как уточнили в пресс-службе Смольного, у компаний был трёхмесячный переходный период для замены кадров и оформления российских водителей. «Яндекс Такси» одним из первых закрыло доступ иностранным сотрудникам, однако в компании заверили, что это не приведет к транспортному коллапсу — число машин на линии и время ожидания заказов останутся стабильными.
Руководитель центра «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль отметил, что жители города воспримут изменения положительно: за рулем останутся водители, хорошо знающие город и правила дорожного движения. По его словам, россияне долгое время не могли конкурировать с демпингом иностранных коллег — теперь «планка качества» должна подняться.
Под аналогичные ограничения попали и службы доставки: курьеры-мигранты больше не могут выходить на смены и получать заказы через «Самокат» и «Яндекс Еду». Ограничения будут действовать до конца 2025 года. После этого городские власти планируют оценить социально-экономические последствия и решить, стоит ли продлевать меру.
В Москве подобных шагов пока не предпринимают. Петербург, по словам экспертов, стал первым крупным городом, решившим «перезапустить» рынок такси и доставок с опорой на местных работников — и проверить, можно ли обойтись без привлечения иностранной рабочей силы.