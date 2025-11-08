Питерских таксистов-мигрантов заменят на граждан России

Как уточнили в пресс-службе Смольного, у компаний был трёхмесячный переходный период для замены кадров и оформления российских водителей. «Яндекс Такси» одним из первых закрыло доступ иностранным сотрудникам, однако в компании заверили, что это не приведет к транспортному коллапсу — число машин на линии и время ожидания заказов останутся стабильными.