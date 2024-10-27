Питание на высоте: что ест экипаж самолета во время полета

У еды в самолетах долгое время была плохая репутация, хотя в последнее время она начинает улучшаться. Обычно на выбор дают мясо, курицу или рыбу. А предлагают ли то же самое бортпроводникам и пилотам? Рассказали в Simple Flying.
Правила питания
Пилотам во время полета предлагается разная пища. Это делают в целях безопасности. Если один пилот пострадает от пищевого отравления или аллергической реакции, второй сможет продолжить выполнение должностных обязанностей.
Сколько раз едят члены экипажа
Особенности питания членов экипажа во время полета могут сильно различаться в зависимости от авиакомпании и продолжительности рейса. На ближнемагистральных каждый член экипажа ограничивается одним приемом пищи, а на дальнемагистральных рейсах — двумя.
Еда для членов экипажа похожа на ту, что подают пассажирам, однако различия все же есть. Так, они могут заранее договориться о том, какие блюда предпочитают.
Также иногда готовятся одно или два дополнительных блюда, чтобы у экипажа был запасной вариант, если кто-то откажется от определенной еды.
Тщательно спланированное питание не только обеспечивает членов экипажа необходимыми питательными веществами и удовлетворяет их потребности во время смены, но и помогает поддерживать слаженную работу команды, готовой обеспечить безопасное и приятное путешествие для всех пассажиров.
Когда едят бортпроводники
Во время полета нет определенного времени для приема пищи. Бортпроводники обычно едят после того, как раздадут порции пассажирам. И часто в спешке, стоя и по очереди.
Несмотря на напряженный темп работы, эти короткие перерывы на прием пищи необходимы экипажу, чтобы сохранять бодрость и бдительность на протяжении всего полёта.
Питаются ли бортпроводники пищей бизнес-класса?
После обслуживания пассажиров бизнес-класса оставшиеся блюда часто распределяются между членами экипажа.
Поскольку обслуживание первого класса обычно предоставляется по запросу, пассажиры заказывают блюда до самого конца полёта. Такая ситуация может стать приятным сюрпризом для членов экипажа, которые ценят возможность насладиться более разнообразным меню, когда оно доступно. Дополнительные порции могут стать приятным угощением, особенно после напряженного рабочего дня.
На большинстве рейсов бортпроводники питаются стандартными блюдами, которые готовятся заранее.
Разные варианты
Когда у бортпроводников есть время между рейсами, они стараются попробовать блюда из меню страны или города, в котором пребывают.
Кроме того, члены экипажа могут быть достаточно изобретательными. Иногда они готовят блюда из оставшихся нетронутыми порций еды для пассажиров или из сэндвичей.
У многих членов экипажа в сумках есть перекусы на случай непредвиденных ситуаций. Такая предусмотрительность и готовность помогают им сохранять бодрость и быть готовыми обеспечить исключительное обслуживание на протяжении всего полёта.
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