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Пить или не пить? Эндокринолог назвала заболевания, вызывающие жажду

Жажда — естественное состояние для человека. При этом иногда оно указывает на патологические проблемы с организмом. Какие заболевания тянут за собой желание много пить?
Источник: Reuters

Специалисты рекомендуют пить много воды каждый день для хорошего самочувствия. Так, обычно называется норма 30 мл на 1 кг веса человека. Это если нет ограничений со стороны различных органов. При этом бывает, что человек отмечает, что пить ему хочется все больше и сильнее. И это состояние может указывать на серьезные проблемы с организмом. О каких болезнях может сигнализировать повышенная жажда, aif.ru рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина.

Средняя суточная норма потребления воды составляет около 2 литров. Если потребление жидкости сильно превышает данный показатель и человеку постоянно хочется пить, это может свидетельствовать о наличии следующих заболеваний:

  • Сахарный диабет — повышенный уровень сахара в крови приводит к тому, что организм пытается избавиться от избытка глюкозы через почки, что вызывает частое мочеиспускание и, как следствие, жажду.
  • Повышенная функция щитовидной железы (тиреотоксикоз).
  • Болезни почек, цистит и другие инфекции мочевыводящих путей.
  • Гиперкальциемия — повышенное содержание кальция в крови может вызывать жажду, наряду с другими симптомами, такими как усталость, слабость, тошнота.
  • Обезвоживание — недостаток жидкости в организме может быть вызван, например, интенсивными физическими нагрузками, жаркой погодой или недостаточным потреблением воды.

Если вы заметили, что потребность в жидкости значительно увеличилась без видимых причин (например, изменения в рационе, климате или уровне физической активности), это может быть поводом для обращения к врачу — особенно если проблема сопровождается иными симптомами, такими как частое мочеиспускание, усталость, необъяснимая потеря веса или зуд кожи.

Важно помнить, что только квалифицированный медик может поставить точный диагноз и назначить корректное лечение, поэтому при возникновении подозрений не стоит откладывать визит к специалисту.