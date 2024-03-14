Пить или не пить? Эндокринолог назвала заболевания, вызывающие жажду

Специалисты рекомендуют пить много воды каждый день для хорошего самочувствия. Так, обычно называется норма 30 мл на 1 кг веса человека. Это если нет ограничений со стороны различных органов. При этом бывает, что человек отмечает, что пить ему хочется все больше и сильнее. И это состояние может указывать на серьезные проблемы с организмом. О каких болезнях может сигнализировать повышенная жажда, aif.ru рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елена Губкина.