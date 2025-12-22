БЕРЛИН, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус отверг сценарий якобы возможного «нападения» России на страны НАТО, который бездоказательно называют реалистичным ряд официальных лиц и политиков в западноевропейских странах и который неоднократно опровергали в самой России.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны увеличить оборонные расходы, чтобы быть готовыми «сражаться с русскими». Он также призвал страны-члены блока перейти к военному образу мышления, утверждая, что альянс является «следующей целью» России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии.
«Я не верю в такой сценарий», — сказал Писториус в интервью газете Zeit.
По его словам, руководство России «не стремится вести полномасштабную войну против НАТО».
Вместе с тем Писториус не исключил, что Россия может стремиться «разрушить НАТО изнутри, поставив под сомнение единство» альянса. Стратегически Москва также заинтересована в том, чтобы «заставить американцев отступить» с европейского континента, утверждает Писториус.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил 28 ноября, что НАТО готовит свое население к войне с Россией, даже если это звучит безумно, а Евросоюз навязывает безудержную милитаризацию.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».