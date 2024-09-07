Пистолет у лба, струна на шее, нож в живот. Что скрывает «Комбинация»

Начался чес. По пять концертов в день. Полные ДК и стадионы. Хорошая аппаратура в то время была редкостью, а со звуком в таком темпе работать не было времени. Пели под фонограмму. Все участницы группы рассказывают очень характерный случай — в Бишкеке во время концерта порвалась лента на кассете. Девушки как могли удерживали зал, пока Шишинин бегал в ближайший киоск за новой кассетой.