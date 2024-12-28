Письмо в прошлое: почему стоит писать своим бывшим партнерам

Из сериалов и фильмов нам известно, как «правильно» надо реагировать на разрыв романтических отношений. Для начала стоит выбросить все вещи бывшего или бывшей, затем напиться с горя, есть как можно больше, слушать грустные песни и делать это все, конечно, лучше в полутемной комнате с задернутыми шторами. Также нам советуют назвать человека неприличными словами и вспомнить все его недостатки.
Конечно, в реальной жизни так тоже может происходить, и требуется огромная сила воли, чтобы не отправить бывшего на свалку злодеев и романтических неудачников. Но вместо того, чтобы искать недостатки в экс-партнере, в издании Independent посоветовали пересмотреть отношение к экс-партнеру и написать ему письмо — электронное или бумажное.
Конечно, писать в порыве «горя» не стоит, так как чувства и эмоции пока что слишком сильные, наш мозг не способен анализировать ситуацию трезво. Но спустя несколько месяцев, когда рана на разбитом сердце затянется, можно приступить к письму.
Как бы все ни сложилось в итоге, мы что-то хорошее получили от людей, которые ушли из нашей жизни. Может, мы научились просить о помощи, поняли, что достойны любви, наконец-то осознали, что быть уязвимыми можно — и за эту слабость не стоит себя ругать.
Большинство людей в отношениях не желают друг другу зла, а расставание происходит по причине сложившихся обстоятельств. И стоит поблагодарить в письме за все, что вам подарил человек, с которым вы расстались, и сделать это от чистого сердца. Опишите, как вам было хорошо с ним и как сложно отпускать частичку себя, скажите простое спасибо за все, что экс-партнер вам сделал.
Конечно, если человек оскорблял вас, систематически обманывал или жил двойной жизнью и на самом деле у него была другая семья, благодарить тут не за что.
Идея отправить письмо заключается в том, чтобы поставить точку в отношениях, а не бередить старые раны в смутных надеждах на возрождение того, чего уже никогда не будет. Это должна быть точка, а не многоточие.
Если вы сможете простить друг друга, оценить все, что у вас было с этим человеком, пожелать ему всего наилучшего и, что особенно важно, по-настоящему это сделать, то это может стать лучшим подарком, который вы когда-либо себе делали.
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