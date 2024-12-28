Письмо в прошлое: почему стоит писать своим бывшим партнерам

Большинство людей в отношениях не желают друг другу зла, а расставание происходит по причине сложившихся обстоятельств. И стоит поблагодарить в письме за все, что вам подарил человек, с которым вы расстались, и сделать это от чистого сердца. Опишите, как вам было хорошо с ним и как сложно отпускать частичку себя, скажите простое спасибо за все, что экс-партнер вам сделал.