Письмо Эйнштейна «об атомном оружии» продали на аукционе за $3,9 миллиона

Летом 1939 года великий ученый Альберт Эйнштейн подписал письмо для 32-го президента США Франклина Рузвельта, в котором предупреждал его о попытках Германии запустить цепную ядерную реакцию, которая потенциально может привести к «созданию чрезвычайно мощных бомб».
Известно, что оригинал этого письма в настоящее время находится в коллекции библиотеки Франклина Д. Рузвельта в Нью-Йорке. А его копия, которая также подписана лауреатом Нобелевской премии, была выставлена на аукционе Christie’s с начальной стоимостью в $3,9 миллиона (~ 350 млн рублей).
Сообщается, что копия письма представляет из себя более короткое послание, которое друг и коллега Эйнштейна Лео Сцилард хранил у себя до самой смерти. Предполагается, что именно Сцилард помог Эйнштейну написать письмо Рузвельту, когда они вдвоем находились в хижине на северном побережье Лонг-Айленда.
После смерти Сцилларда в 1964 году его наследники продали письмо, и в конце концов оно попало в руки Малкольма С. Форбса. Затем издатель и коллекционер продал это письмо с аукциона в 2002 году — тогда оно было приобретено соучредителем Microsoft Полом Алленом за $2,1 миллиона (~ 182 млн рублей). Сейчас же аукционный дом Christie’s выставил письмо Эйнштейна на торги в рамках масштабной распродажи имущества Аллена.
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