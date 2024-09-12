Письмо Эйнштейна «об атомном оружии» продали на аукционе за $3,9 миллиона

После смерти Сцилларда в 1964 году его наследники продали письмо, и в конце концов оно попало в руки Малкольма С. Форбса. Затем издатель и коллекционер продал это письмо с аукциона в 2002 году — тогда оно было приобретено соучредителем Microsoft Полом Алленом за $2,1 миллиона (~ 182 млн рублей). Сейчас же аукционный дом Christie’s выставил письмо Эйнштейна на торги в рамках масштабной распродажи имущества Аллена.