Письмо Эйнштейна Франклину Рузвельту выставили на аукцион за $4 млн

2 августа 1939 года, за месяц до начала Второй мировой войны, Альберт Эйнштейн написал президенту США письмо. В тексте он делился опасениями на тему нацистской военной машины, а особенно исследований в области нового страшного оружия, основанного на энергии расщепления атомов — какой-то новой разрушительной бомбы. Великий физик призывал Франклина Рузвельта обратить внимание на успехи немецких ученых и ускорить американскую ядерную программу.
Спустя 85 лет две страницы рукописного текста, на которых Эйнштейн изложил свои мысли, выставили на аукционе Christie’s. Начальная цена — 4 миллиона долларов.
Эйнштейн написал это письмо дважды, пока работал в сарае на берегу около Нью-Йорка. Чистовик он отправил в Белый дом — и положил этим начало проекту «Манхэттен», ядерной гонке, концу войны и бомбам, сброшенным США на Хиросиму и Нагасаки.
А черновик ученый оставил на столе, и его коллега Лео Силард, догадавшийся, что перед ним лежит ценнейший исторический документ, решил сохранить его для потомков и забрал себе. В 2002 году, когда Аллен умер, письмо во время распродажи его имущества выкупил кандидат в президенты США Малкольм Форбс. От него оно попало к сооснователю компании Microsoft Полу Аллену, а теперь после смерти последнего снова выставлено на торги.
Пол Аллен известен своей страстью к коллекционированию: на том же аукционе Christie’s за 1,6 миллиарда долларов была продана его галерея картин и коллекция предметов, принадлежавших Джими Хендриксу.
Если поизучать эту тему, цена не покажется такой уж удивительной. Письмо всегда стоило дорого: в 2002 году Форбс купил его уже за 2,1 миллиона долларов. New York Times написала, что это первый документ из XX века, который был оценен дороже миллиона.
А еще в 2018 году на аукционе продавали другое письмо Эйнштейна, в котором он критикует концепт христианского Бога — тогда его рукописный текст купили почти за 3 миллиона. Впрочем, физические открытия Эйнштейна все-таки ценят выше его политико-философских посланий: редкая уцелевшая рукопись, посвященная его теории относительности, была продана на аукционе за целых 13 миллионов долларов в 2021 году.
Марк Портер, председатель правления американского подразделения Christie’s, рассказал The Guardian, что последний владелец точно понимал большую ценность письма известного физика в адрес американского президента и хранил его бережно. Кроме того, сложная геополитическая обстановка в мире и выход фильма «Оппенгеймер» только подогревают интерес к предметам такого рода, считает Марк.
В жизни Эйнштейна вообще было много интересного. В отдельном материале можно почитать самые удивительные факты из его биографии.
Георгий Мазуркевич