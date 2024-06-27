Письмо Эйнштейна Франклину Рузвельту выставили на аукцион за $4 млн

А черновик ученый оставил на столе, и его коллега Лео Силард, догадавшийся, что перед ним лежит ценнейший исторический документ, решил сохранить его для потомков и забрал себе. В 2002 году, когда Аллен умер, письмо во время распродажи его имущества выкупил кандидат в президенты США Малкольм Форбс. От него оно попало к сооснователю компании Microsoft Полу Аллену, а теперь после смерти последнего снова выставлено на торги.