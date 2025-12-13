Популярные темы
Пискарев: Deutsche Welle* находится в авангарде антироссийской пропаганды

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Немецкая медиакомпания Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) регулярно публикует провокационные материалы, она находится в авангарде антироссийской пропаганды. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, комментируя решение Генпрокуратуры признать DW* нежелательной организацией.

Источник: РИА "Новости"

«Приветствуем решение Генеральной прокуратуры России, поддержавшей наше предложение о признании нежелательной деятельности немецкой государственной федеральной медиакомпании Deutsche Welle*. DW* находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды и неоднократно становилась объектом критической оценки комиссии по итогам мониторинга ее провокационных публикаций, особенно в электоральный период», — сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Депутат обратил внимание, что DW* также известна своей медиаакадемией, которая длительное время готовила «специалистов по дезинформации». «Ее выпускники, действуя в качестве российских внештатных сотрудников, активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России», — добавил он.

Пискарев подчеркнул, что после внесения Deutsche Welle* в перечень нежелательных организаций «любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с действующим законодательством».

* Признана в РФ СМИ-иноагентом.

