Пискарев: Deutsche Welle* находится в авангарде антироссийской пропаганды

«Приветствуем решение Генеральной прокуратуры России, поддержавшей наше предложение о признании нежелательной деятельности немецкой государственной федеральной медиакомпании Deutsche Welle*. DW* находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды и неоднократно становилась объектом критической оценки комиссии по итогам мониторинга ее провокационных публикаций, особенно в электоральный период», — сказал Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.
Депутат обратил внимание, что DW* также известна своей медиаакадемией, которая длительное время готовила «специалистов по дезинформации». «Ее выпускники, действуя в качестве российских внештатных сотрудников, активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России», — добавил он.
Пискарев подчеркнул, что после внесения Deutsche Welle* в перечень нежелательных организаций «любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с действующим законодательством».
* Признана в РФ СМИ-иноагентом.