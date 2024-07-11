Писатель, силач и 107-летний тату-мастер: герои этой недели

Главное в новостях — конечно, истории о людях. Собрали еженедельную подборку, посвященную героям этой недели: храбрым, комичным и просто удивительным людям.
Писатель недели — Марсель Пруст
Пруста прежде всего знают по огромному многотомному роману «В поисках утраченного времени», но написал он не только это произведение. Некоторые работы классика увидели свет только в 2019 году, спустя больше ста лет со дня смерти автора — 10 июля в честь дня рождения Пруста рассказали, почему так получилось.
Силач недели — Эндрю Стэнтон
Этот житель Лас-Вегаса поднял автомобиль «кадиллак» и своего ассистента с помощью глазниц — и попал в Книгу рекордов Гиннесса. По ссылке есть видео не для слабонервных.
Верность профессии — Апо Ванг-Од Оггаем
Эта филиппинская татуировщица каждый день продолжает заниматься своим делом, хотя ей уже 107 лет! Она живет в отдаленной деревне Бускалан высоко в Филиппинских горах, но люди продолжают приходить к мастеру за новыми татуировками. История про настоящий профессионализм.
Неочевидный герой — Матьё Гронден
В Оттаве, столице Канады, появился «ночной мэр». Нет, он не борется с преступностью — в задачи этого сотрудника администрации входит развитие ночной жизни города. И это только поначалу кажется, что вся работа такого человека — концерты и бары. По ходу материала выясняется, что Матье нужно перепридумать городской план, развить центр города, изменить работу общественного транспорта, разрекламировать местные рок-группы и еще очень много всего — и все это новый чиновник должен сделать в одиночку.
Слабоумие и отвага — неизвестный контрабандист
Самый отчаянный поступок недели совершил неизвестный мужчина, который пытался незаконно провезти через китайско-гонконгскую границу 104 змеи, спрятав их у себя в штанах — причем змеи были живые! Незаметно ему это сделать все-таки не удалось — таможенники задержали мужчину. Видео с «грузом» можно посмотреть по ссылке.
Георгий Мазуркевич