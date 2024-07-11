Писатель, силач и 107-летний тату-мастер: герои этой недели

В Оттаве, столице Канады, появился «ночной мэр». Нет, он не борется с преступностью — в задачи этого сотрудника администрации входит развитие ночной жизни города. И это только поначалу кажется, что вся работа такого человека — концерты и бары. По ходу материала выясняется, что Матье нужно перепридумать городской план, развить центр города, изменить работу общественного транспорта, разрекламировать местные рок-группы и еще очень много всего — и все это новый чиновник должен сделать в одиночку.