Писатель посоветовал лучшие книги о любви для детей и родителей

Когда дети взрослеют, они открывают для себя новые формы любви. В книгах для школьников и подростков она проявляется через заботу о друзьях, уважение к старшим, веру в свои мечты и первую влюбленность. Это литература о том, как важно быть открытым в своих чувствах и говорить о них. Каждая книга поднимает важные темы и находит отклик у юных читателей и их родителей, отметил писатель.