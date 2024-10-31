Пирожные «Картошка» сняли с продаж несколько сетей. Что случилось

Торговая сеть «Вкусвилл» и X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Виктория», «Красный яр» и «Слата») прекратили продажу пирожных «Картошка» производства «Можайского кондитерского дома» (МКД), сообщает РБК. Это произошло после появления сообщений о нарушении санитарных норм на производстве.
Что произошло
Телеграм-канал Baza опубликовал 29 октября фото и видео, сделанные, как утверждается, в помещениях «Можайского кондитерского дома». Снимавший эти кадры человек рассказывает о нарушении санитарных норм, а также условий хранения продуктов. Также он показывает коробки с испорченными бананами и раскрытые мешки с сахаром и мукой, стоящие на грязном полу.
«Можайский кондитерский дом» сотрудничает с «Перекрестком» и «Вкусвиллом», поставляя туда пирожные «Картошка» и банановые кексы, напомнил телеграм-канал.
Реакция производителя и магазинов
Представители X5 Group сообщили РБК о приостановке продаж пирожного «Картошка».
«Кондитерское изделие нельзя приобрести на кассе “Перекрестков” или заказать в приложении, поставки с распределительного центра также заблокированы. Безопасность и здоровье покупателей — наш приоритет», — сказали в пресс-службе.
Во «Вкусвилле» заявили, что показанные на кадрах условия производства «совершенно неприемлемы». Эту продукцию они также сняли с продажи, а поставки заблокировали.
«Продукция поставщика проходила регулярные проверки по контролю качества. С 2023 года проведено 17 лабораторных исследований продукции. По показателям безопасности все продукты стабильны, без отклонений от нормы», — заверили там.
«Можайский кондитерский дом» в разговоре с РБК назвал появившиеся в соцсетях кадры фейковыми. Там предположили, что они могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.
Отреагировала на сообщения об антисанитарии на кондитерском предприятии в Можайске также прокуратура Московской области. Ведомство проведет на производстве проверку. Там отметили, что на видео из Сети «грубо нарушаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства — продукты хранятся на полу в нарушенной упаковке, оборудование и рабочие поверхности загрязнены, емкости с фруктовыми начинками открыты». При этом в ведомстве не уточнили название предприятия.
Не первый случай
За прошедший месяц это уже второй инцидент с кондитерской продукцией в торговых сетях. 15 октября из продажи в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», а также онлайн-гипермаркета Vprok.ru временно изъяли зефир с мальтитным сиропом на фоне жалоб покупателей. При этом, по словам представителей компании, они не получили ни одной жалобы на зефир с мальтитом (в том числе «Жизель») на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи.
О жалобах на плохое самочувствие покупателей зефира «Классический» на мальтите (спирт из крахмала, используемый в качестве сахарозаменителя и подсластителя) из магазина «Вкусвилл» 12 октября писал Mash. В сообщении телеграм-канала говорилось, что покупатели сообщали о схожих симптомах: тошноте и боли в животе.
В тот же день в своем телеграм-канале «Вкусвилл» назвал не соответствующими действительности сообщения в Сети. Там заявили, что проверили все обращения покупателей по поводу продаж продукта за последние четыре месяца.
«Доля обращений по качеству продукции в среднем составляет менее 0,3% от общего количества покупок. Итак, за последние четыре месяца мы получили 32 обращения по качеству товара», — отметили представители торговой сети.
Они подтвердили наличие в составе зефира заменителя сахара мальтита, отметив, что тот при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие. «Мы предупреждаем об этом покупателей: информация есть на упаковке зефира, а также добавлена в описание продукта на сайте и в мобильном приложении», — добавили там.
При этом компания решила отправить образцы зефира на внеплановые исследования для подтверждения полной безопасности. На время исследований продажи зефира были прекращены.
В X5 Group заверили, что на время проверки товар нельзя будет пробить на кассе или заказать в приложении, остатки на складах магазинов и в распределительных центрах также заблокированы к продаже.
Производитель собрался в суд
Кондитерская фабрика «Сокол», которая производит упомянутый зефир «Жизель», заявила о намерении подать в суд из-за сообщений об отравлениях. Эта информация порочит репутацию компании, заявил РБК коммерческий директор фабрики Михаил Шамис.
«Сведения, опубликованные телеграм-каналами, не соответствуют действительности. Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения. Сейчас делаем расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений», — сказал Шамис.
По его словам, все эти жалобы «в большей степени связаны с тем, что нарушались нормы употребления этого продукта, который на сегодняшний день является самым безопасным сахарозаменителем», — отметил коммерческий директор. Также обращения могут быть связаны с непереносимостью компонентов у некоторых потребителей.