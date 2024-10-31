Пирожные «Картошка» сняли с продаж несколько сетей. Что случилось

За прошедший месяц это уже второй инцидент с кондитерской продукцией в торговых сетях. 15 октября из продажи в магазинах «Пятерочка», «Перекресток», а также онлайн-гипермаркета Vprok.ru временно изъяли зефир с мальтитным сиропом на фоне жалоб покупателей. При этом, по словам представителей компании, они не получили ни одной жалобы на зефир с мальтитом (в том числе «Жизель») на горячей линии, сайте или других каналах обратной связи.