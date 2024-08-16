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Пироги и рыба. Что можно и нельзя есть на Яблочный спас

Рассказываем, какие блюда можно приготовить и какие продукты использовать на Преображение Господне, 19 августа.

Источник: Freepik

19 августа отмечается большой православный праздник — Преображение Господне. В народе этот день называют Яблочный Спас.

Преображение Господне относится к двунадесятым, самым важным православным праздникам. Оно всегда отмечается 19 августа (6 августа по старому стилю). И в этот день в церкви освящаются плоды нового урожая. Так как один из самых главных плодов в это время — поспевшие летние яблоки, к примеру, коричные, грушевые, белый налив, — то день прозвали Яблочным Спасом.

На Спас полагалось угощать друг друга свежими плодами, можно не только яблоками, но и другими фруктами-овощами, освящать их в церкви. И конечно, печь пироги с яблоками и не только.

Так как на дворе Успенский пост, то пироги должны быть постными.

Постный праздник

В праздничный день во время поста можно есть рыбу и морепродукты. И это единственный день за весь двухнедельный пост, когда разрешена рыба. Так как Успенский пост — довольно строгий.

Кроме того, можно поставить на стол блюда с добавлением икры. Она может быть любой — черной, красной, икрой белых рыб: щучьей, икрой сига, тресковой, минтая и так далее.

Можно съесть осьминога, креветки, мидий, кальмаров и других морских обитателей.

Разрешено использовать елей, то есть растительные масла. Желательно, употреблять масло небольшими порциями, для заправки салатов и овощных блюд, а не для жарки в огромных количествах.

Также в праздник разрешается выпить бокал вина. Оно должно быть красным и сухим, традиция предписывает не злоупотреблять, пить не более одного бокала и только для поддержания сил постящихся. Желательно развести вино водой вполовину.

В праздник Преображения Господня разрешены любые постные продукты:

  • крупы;
  • бобовые;
  • орехи;
  • семена;
  • любые овощи и фрукты;
  • грибы;
  • зелень и пряные травы;
  • хлеб постный;
  • мед.

Все эти продукты можно есть в сыром виде, можно готовить из них горячие блюда: супы, рагу, пельмени и так далее.

Что нельзя есть на Яблочный спас

Сам праздник не приносит нам запретов в еде. Но если вы соблюдаете Успенский пост, то ограничения есть. Как и в любой другой день православного поста не рекомендуется употреблять:

  • молоко;
  • кисломолочные продукты (кефир, ряженку, простоквашу, йогурты);
  • творог;
  • сливочное масло;
  • яйца;
  • мясо теплокровных животных (говядину, свинину, баранину, крольчатину, мясо птиц).

Нежелательно употреблять продукты, где используется желатин, который изготавливают из костей животных.

Яблочно-апельсиновый постный пирог

  • 1 средняя морковь.
  • 3 яблока.
  • 1 апельсин.
  • 1 стакан овсяных хлопьев.
  • ½ стакана оливкового масла.
  • ½ стакана сахара.
  • 1 пакетик разрыхлителя.
  • щепотка соли.

Шаг 1. Морковь почистить и натереть на мелкой терке.

Шаг 2. Яблоки очистить, удалить семенные коробки. Натереть на крупной терке.

Шаг 3. С апельсина снять цедру.

Шаг 4. Смешать морковь, яблоко и цедру. Добавить сахар и оливковое масло.

Шаг 5. В апельсиновом соке замочить хлопья. Потом добавить в смесь.

Шаг 6. Добавить разрыхлитель, все перемешать.

Шаг 7. Форму смазать растительным маслом, выложить пергаментом и на него положить смесь для пирога.

Шаг 8. Запекать при 180 градусах в течение 30 минут.

Медовая коврижка с яблоками

  • 1 яблоко.
  • 1 ст. л. меда.
  • 100 г сахара.
  • 1 ч. л. лимонного сока.
  • сода на кончике ножа.
  • 1 ст. л. растительного масла.
  • 1 стакан муки.
  • 1 ст. л. изюма.
  • гвоздика, кардамон, корица, мускатный орех.

Шаг 1. Яблоки очистить, разрезать и удалить семенные коробочки. Нарезать ломтиками. Сбрызнуть лимонным соком. Изюм промыть и замочить в горячей воде.

Шаг 2. В половине стакана воды развести сахар и мед, подогреть.

Шаг 3. Добавить соду в горячую смесь.

Шаг 4. К жидкости добавить муку, молотые пряности, соль. Все перемешать.

Шаг 5. Добавить изюм, откинутый на сито, и яблоки. Перемешать.

Шаг 6. Выложить тесто в форму с бортиками, застеленную пергаментом.

Шаг 7. Выпекать в течение 30 минут при температуре 180 градусов.