Пироги и рыба. Что можно и нельзя есть на Яблочный спас

Преображение Господне относится к двунадесятым, самым важным православным праздникам. Оно всегда отмечается 19 августа (6 августа по старому стилю). И в этот день в церкви освящаются плоды нового урожая. Так как один из самых главных плодов в это время — поспевшие летние яблоки, к примеру, коричные, грушевые, белый налив, — то день прозвали Яблочным Спасом.