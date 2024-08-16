Пироги и рыба. Что можно и нельзя есть на Яблочный спас

19 августа отмечается большой православный праздник — Преображение Господне. В народе этот день называют Яблочный Спас.
Преображение Господне относится к двунадесятым, самым важным православным праздникам. Оно всегда отмечается 19 августа (6 августа по старому стилю). И в этот день в церкви освящаются плоды нового урожая. Так как один из самых главных плодов в это время — поспевшие летние яблоки, к примеру, коричные, грушевые, белый налив, — то день прозвали Яблочным Спасом.
На Спас полагалось угощать друг друга свежими плодами, можно не только яблоками, но и другими фруктами-овощами, освящать их в церкви. И конечно, печь пироги с яблоками и не только.
Так как на дворе Успенский пост, то пироги должны быть постными.
Постный праздник
В праздничный день во время поста можно есть рыбу и морепродукты. И это единственный день за весь двухнедельный пост, когда разрешена рыба. Так как Успенский пост — довольно строгий.
Кроме того, можно поставить на стол блюда с добавлением икры. Она может быть любой — черной, красной, икрой белых рыб: щучьей, икрой сига, тресковой, минтая и так далее.
Можно съесть осьминога, креветки, мидий, кальмаров и других морских обитателей.
Разрешено использовать елей, то есть растительные масла. Желательно, употреблять масло небольшими порциями, для заправки салатов и овощных блюд, а не для жарки в огромных количествах.
Также в праздник разрешается выпить бокал вина. Оно должно быть красным и сухим, традиция предписывает не злоупотреблять, пить не более одного бокала и только для поддержания сил постящихся. Желательно развести вино водой вполовину.
В праздник Преображения Господня разрешены любые постные продукты:
- крупы;
- бобовые;
- орехи;
- семена;
- любые овощи и фрукты;
- грибы;
- зелень и пряные травы;
- хлеб постный;
- мед.
Все эти продукты можно есть в сыром виде, можно готовить из них горячие блюда: супы, рагу, пельмени и так далее.
Что нельзя есть на Яблочный спас
Сам праздник не приносит нам запретов в еде. Но если вы соблюдаете Успенский пост, то ограничения есть. Как и в любой другой день православного поста не рекомендуется употреблять:
- молоко;
- кисломолочные продукты (кефир, ряженку, простоквашу, йогурты);
- творог;
- сливочное масло;
- яйца;
- мясо теплокровных животных (говядину, свинину, баранину, крольчатину, мясо птиц).
Нежелательно употреблять продукты, где используется желатин, который изготавливают из костей животных.
Яблочно-апельсиновый постный пирог
- 1 средняя морковь.
- 3 яблока.
- 1 апельсин.
- 1 стакан овсяных хлопьев.
- ½ стакана оливкового масла.
- ½ стакана сахара.
- 1 пакетик разрыхлителя.
- щепотка соли.
Шаг 1. Морковь почистить и натереть на мелкой терке.
Шаг 2. Яблоки очистить, удалить семенные коробки. Натереть на крупной терке.
Шаг 3. С апельсина снять цедру.
Шаг 4. Смешать морковь, яблоко и цедру. Добавить сахар и оливковое масло.
Шаг 5. В апельсиновом соке замочить хлопья. Потом добавить в смесь.
Шаг 6. Добавить разрыхлитель, все перемешать.
Шаг 7. Форму смазать растительным маслом, выложить пергаментом и на него положить смесь для пирога.
Шаг 8. Запекать при 180 градусах в течение 30 минут.
Медовая коврижка с яблоками
- 1 яблоко.
- 1 ст. л. меда.
- 100 г сахара.
- 1 ч. л. лимонного сока.
- сода на кончике ножа.
- 1 ст. л. растительного масла.
- 1 стакан муки.
- 1 ст. л. изюма.
- гвоздика, кардамон, корица, мускатный орех.
Шаг 1. Яблоки очистить, разрезать и удалить семенные коробочки. Нарезать ломтиками. Сбрызнуть лимонным соком. Изюм промыть и замочить в горячей воде.
Шаг 2. В половине стакана воды развести сахар и мед, подогреть.
Шаг 3. Добавить соду в горячую смесь.
Шаг 4. К жидкости добавить муку, молотые пряности, соль. Все перемешать.
Шаг 5. Добавить изюм, откинутый на сито, и яблоки. Перемешать.
Шаг 6. Выложить тесто в форму с бортиками, застеленную пергаментом.
Шаг 7. Выпекать в течение 30 минут при температуре 180 градусов.