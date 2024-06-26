Пиренейских рысей исключили из числа вымирающих видов

В начале XX века эти животные были обычным видом для лесов Испании, Португалии и юга Франции. Потом, в течение следующего столетия, популяция этих хищников резко сократилась. К этому привело преследование охотниками и фермерами, разрушение природных экосистем, гибель на дорогах и падение численности их основной добычи — европейских кроликов. В итоге пиренейские рыси оказались на грани полного исчезновения. В 2001 году в мире оставалось всего 62 взрослые пиренейские рыси, которые жили на двух изолированных участках в Андалусии.