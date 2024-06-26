Пиренейских рысей исключили из числа вымирающих видов

Пиренейских рысей, которые едва не вымерли в начале XXI века, исключили из списка вымирающих видов. Об этом сообщил Международный союз охраны природы (МСОП).
В начале XX века эти животные были обычным видом для лесов Испании, Португалии и юга Франции. Потом, в течение следующего столетия, популяция этих хищников резко сократилась. К этому привело преследование охотниками и фермерами, разрушение природных экосистем, гибель на дорогах и падение численности их основной добычи — европейских кроликов. В итоге пиренейские рыси оказались на грани полного исчезновения. В 2001 году в мире оставалось всего 62 взрослые пиренейские рыси, которые жили на двух изолированных участках в Андалусии.
Чтобы спасти животных, зоологи начали проект по их разведению в зоопарках и питомниках. Кроме того, эксперты восстанавливали среду обитания рысей и занимались реинтродукцией родившихся в неволе особей в природу. В итоге численность этих животных уже к 2012 году достигла 326 особей. В 2020 году популяция вида в природе преодолела рубеж в 1000 особей.
В связи с такими показателями МСОП в 2015 году решил понизить статус этого вида. Из находящегося на грани полного исчезновения его перевели в вымирающие. Это означает, что риск исчезновения рысей снизился.
Потом популяция продолжила восстанавливаться. Согласно данным зоологов, сейчас в природе насчитывается более 2000 взрослых и неполовозрелых особей вида. Это заставило МСОП в очередной раз пересмотреть статус данного вида и понизить его до уязвимого. Есть шанс, что уже в ближайшем будущем пиренейские рыси окончательно выйдут из числа видов, которым угрожает опасность.
Вместе с тем зоологи предупреждают, что этот вид пока не находится в полной безопасности. Ему угрожают возможные колебания численности кроликов из-за инфекционных болезней, болезни домашних кошек, браконьерство и гибель на дорогах, а также изменения климата.
Ранее в Свердловской области охотник поймал странную рысь. Что в ней необычного, можно узнать тут.
Айгуль Сабитова