Пирамида в Индонезии может оказаться древнейшей в мире. Почему это важно

Археологи изучили структуру пирамиды с помощью электротомографии, сейсмической томографии и георадаров. Для того чтобы определить ее точный возраст, им пришлось провести бурение.

В результате они выяснили, что еще примерно 16 тыс. лет назад древние люди, обитавшие на территории современной Индонезии, вырезали из остывшей лавы первые фигуры на месте пирамиды. Затем, в период между 7900 и 6100 годами до н.э., население добавило на место пирамиды слой кирпичей и каменных колонн. Через еще несколько тысячелетий, между 2000 и 1100 годами до н.э., конструкция приобрела свою окончательную форму за счет каменных террас и добавленного людьми слоя почвы.

Помимо этого, археологи нашли доказательства, что внутри пирамиды могут быть полые камеры. Теперь ученым предстоит подтвердить это заключение при помощи дальнейшего бурения и использования скважинных видеокамер. Исследователи бросили вызов устоявшимся представлениям о возможностях человека, открыв новые части сооружения, возведенные в течение последнего ледникового периода (с 115 000 до 11 700 лет назад).