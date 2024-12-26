Пирамида Маслоу: разбор теории мотивации

Интересно, что сам Абрахам Маслоу никогда не изображал свою теорию в виде пирамиды. Это сделали его последователи для упрощения понимания концепции. Изначально теория была представлена в виде текстового описания иерархии потребностей. Ученый представлял свою концепцию как живую, подвижную систему взаимосвязанных уровней, где один слой может проникать в другой. Он подчеркивал гибкость своей теории и допускал, что некоторые люди могут «перепрыгивать» через ступени или двигаться в нестандартном порядке. Как в джазе: есть общая мелодия, но возможны вариации и импровизации, хотя базовый ритм сохраняется. Формат пирамиды появился позже и стал популярным благодаря своей наглядности и простоте восприятия.