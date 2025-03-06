«Пионерская правда»: история главной детской газеты СССР

Через год работы тираж газеты вырос до 50 тысяч экземпляров, еще спустя год (в 1927 году) он составил уже 127 тысяч, в 1965 году — 7,5 миллионов, а в 1975 году — 9,5 миллионов (самый большой тираж среди газет СССР). К этому моменту издание выходило дважды в неделю (а потом какое-то время даже трижды).