«Пионерская правда»: история главной детской газеты СССР

Советский союз с самого зарождения активно взялся за воспитание и образование детей: появляется система всеобщего образования, Наталья Сац создает первый театр для детей, возникает система яслей, программа поддержки детской литературы и другие институты, специально направленные на детство.
У детей даже появляется своя общественная организация: уже в 1918 году создали Российский коммунистический союз молодежи (будущий комсомол), а в 1922 году — его отделение для школьников: движение пионеров, за основу для которого взяли организации российских скаутов.
Еще три года спустя у пионеров появилось свое издание: 6 марта 1925 года была основана газета «Пионерская правда», ставшая главным печатным органом для детей Советского союза. В день столетия газеты вспоминаем ее историю.
История появления
Все началось с небольшой стенгазеты «Радио», которая с 1921 года печаталась для 16-го детского дома Сокольнического района Москвы. Стенгазета пользовалась успехом, и ее начали размещать сперва во всех детских учреждениях района, а через 2 года уже и по всей столице.
Изначально газета печаталась в технологии литографии, но в 1923 году получила от взрослых «Правды» и «Известий» первый комплект типографского шрифта, и работа пошла быстрее. Еще два года спустя некогда крохотная стенгазета превратилась в полноценное издание: в феврале 1925 года она вышла под названием «Школьная правда», а спустя месяц ее переименовали в «Пионерскую».
Через год работы тираж газеты вырос до 50 тысяч экземпляров, еще спустя год (в 1927 году) он составил уже 127 тысяч, в 1965 году — 7,5 миллионов, а в 1975 году — 9,5 миллионов (самый большой тираж среди газет СССР). К этому моменту издание выходило дважды в неделю (а потом какое-то время даже трижды).
Что было в газете
«Пионерская правда» почти ничем не отличалась от «взрослых» газет, кроме тематики: отношение к ней было таким же серьезным.
Издание способствовало самоорганизации детей: благодаря ей по всему Союзу появлялись детские общественные движения, посвященные спорту («Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья»), естественнонаучным опытам («Малая Тимирязевка», «Клуб юных мотористов», «Клуб авиамоделистов»), краеведению, военно-спортивной подготовке и общественно-политическим дискуссиям.
В газете печатались передовые писатели страны: Максим Горький, Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, Самуил Маршак, Лев Кассиль. Кроме литераторов на ее страницах публиковались и тексты общественных деятелей — к примеру, Надежды Крупской, жены Ленина, которая активно занималась вопросами детства и образования в молодом советском государстве.
Нынешний редактор газеты Михаил Баранников вспоминает: «Даже была такая рубрика “Спроси писателя”, где писатели отвечали на какие-то самые наиболее актуальные и важные темы для ребят. А темы практически не меняются: о дружбе, взаимоотношениях, помощи, предательстве, каких-то добрых делах или, наоборот, тех, кто пытается делать что-то недоброе».
Кроме того, в газете публиковались новости, касающиеся детей и пионерского движения, краткая информация о судьбе детского образования за рубежом и ответы на многочисленные письма читателей, которые валом поступали в редакцию.
Выходила «Пионерская правда» и во время Великой отечественной войны: со страниц газеты школьников призывали собирать металлолом, учили пользоваться противогазами, объясняли, где искать бомбоубежища и как ориентироваться на местности.
По словам Барановского, политическим просвещением «Пионерская правда» занималась только до и во время войны, затем же посвятила себя исключительно вопросам детства:
Мы не публиковали никогда ни материалы пленумов, ни материалы съездов. Мы не публиковали стенограммы даже слетов пионеров, которые проходили и в Москве, и в «Артеке», и в Ленинграде. Мы рассказывали об этом, потому что ребятам было интересно, это их общественная жизнь.
«Пионерская правда» сегодня
В 1991 году пионерское и комсомольское движения были расформированы, а все их имущество изъято — но газета продолжила работать. Учредителями новой «Пионерской правды» стал ее прежний журналистский коллектив: издание отказалось от политики и посвятило себя исключительно вопросам детства.
Тираж издания, конечно, стал скромнее: в 2012 году он составлял всего 15 тысяч экземпляров. Но газета продолжает издаваться до сих пор, и все так же активно организует детские конкурсы, спортивные соревнования и другие кружки по интересам.