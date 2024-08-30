Пионер цветной фотографии: Прокудин-Горский и его снимки. Фотогалерея

30 августа 1863 года родился Сергей Михайлович Прокудин-Горский — пионер российской цветной фотографии. Он делал свои снимки не так, как все. Прокудин-Горский использовал метод цветоделения — через три цветных фильтра, что позволило сохранить его коллекцию запечатленных достопримечательностей Российской Империи.