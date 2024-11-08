Пингвин проплыл 3000 километров из Антарктиды в Австралию

Отдыхающие на пляже у города Денмарк в Западной Австралии недавно столкнулись с необычным зрелищем: на песке лежал императорский пингвин, самый крупный из всех известных видов. Вообще эти животные — не редкость в Австралии, но обычно здесь встречаются маленькие пингвины: императорские же живут только в Антарктиде.
Первым, кто увидел пингвина, был местный серфер Аарон Фаулер: он заметил птицу еще в море. «Сначала я подумал, что это странная гигантская утка, но затем подплыл ближе и не поверил своим глазам», — говорит мужчина.
По его словам, метровый пингвин совершенно не испугался людей, доплыл до берега и решил проехаться по песку на животе, вероятно, решив, что это снег. Потом он просто встал, отряхнулся и пошел.
Пингвин был явно истощен долгим плаванием: птицу тут же передали местному обществу защиты животных. Представитель организации рассказал CNN, что на восстановление оголодавшему пингвину потребуется несколько недель.
Научный сотрудник Университета Западной Австралии Белинда Кэннелл утверждает, что это первый зарегистрированный случай, когда пингвин заплывал бы так далеко на север от полярного материка. Она считает, что добраться до берега ему помогло подводное течение.
«Пингвины часто ориентируются на подводные течения в поисках пищи — возможно, он перепутал поток воды или попал не туда», — предполагает Белинда.
Императорские пингвины живут только в Антарктиде и имеют непростой жизненный цикл: самки откладывают лишь одно яйцо в сезон на континенте и оставляют самца его высиживать, а сами уходят на два месяца искать пропитание к побережью. Так они оберегают потомство от хищников.
В последние годы, считают ученые, императорским пингвинам серьезно угрожает глобальное потепление: эти птицы способны жить только в арктическом холоде, и ареал их возможного обитания неуклонно снижается.
В 4 из 5 колоний императорских пингвинов в море Беллинсгаузена, к примеру, в 2022 году не выжил ни один птенец.
Чтобы не было так грустно, вот история королевского пингвина по имени Песто. Он тоже живет в Австралии, но у него все хорошо: он работает в Мельбурнском аквариуме, много ест и имеет поклонников в интернете.