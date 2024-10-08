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Пилоты частных вертолетов спасают пострадавших от урагана в США

Больше ста волонтеров объединились, чтобы помочь соотечественникам.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Getty Images

Юго-восток США продолжает переживать последствия урагана «Хелен», обрушившегося на Флориду и соседние штаты. В Северной Каролине, тоже серьезно пострадавшей от стихии, за дело взялись даже гражданские пилоты вертолетов.

Из-за урагана и последовавших за ним паводков части штата оказались отрезаны от цивилизации: дороги размыло или засыпало лавинами, и добраться туда можно только по воздуху. Как рассказывает CNN, более ста пилотов гражданских вертолетов объединились, чтобы помочь властям и спасателям попасть в труднодоступные места и оказать помощь пострадавшим.

Свою группу пилоты назвали «Операция Вертолет». Чаще всего они доставляют грузы: еду, воду, лекарства (например, инсулин), подгузники и другие вещи. Кроме этого, пилоты вывозят раненых и помогают искать пропавших с воздуха. За день члены группы делают до 400 вылетов.

Руководитель объединения Мэтт Максвэйн написал в соцсетях, что пилоты помогли спасти уже более 400 человек. Все это делается на общественных началах: как сообщает сайт объединения, «Где грядет беда, мы летим туда».

База группы — аэропорт в Хикори, Северной Каролине. Своих новых участников группа находит через соцсети и благодаря сарафанному радио среди пилотов. Общественность поддерживает такое начинание: неравнодушные сограждане уже собрали больше полумиллиона долларов пилотам на топливо.

Их заинтересованность можно понять: согласно официальной статистике, от урагана погибло уже 117 человек, и неизвестно, сколько считается пропавшими без вести, но счет идет на сотни людей — поэтому общество приветствует каждого, кто готов внести свой вклад.

Максвэйн рассказал CNN об одном из последних вылетов чуть подробнее. В одном из городков Северной Каролины, Грин Маунтин, пилоты увидели пожилую пару, сидящую перед фасадом мебельного магазина: он в кресле-качалке, она в инвалидном кресле.

Магазин обрушился, но пара не хотела никуда уходить, поскольку под завалами находился их 8-летний сын. Они не могли его вытащить и не понимали, что делать, поэтому просто смотрели на здание, пока спасатели их не увели.

«Часто у людей нет даже дверей и окон в жилищах, поэтому мы помогаем, чем можем», — говорит Максвэйн.

Ранее рассказывали трогательную историю о событии во время урагана: чтобы успеть на свадьбу дочери, американец целую ночь шел пешком сквозь разрушенную стихийным бедствием пустошь.