Пикассо разыграют в лотерею: картина за 1 млн долларов станет главным призом

Произведение оценивается примерно в 1 млн евро и будет разыграно среди участников, купивших лотерейный билет стоимостью 100 евро. Организаторы рассчитывают собрать около 11 млн евро — для этого необходимо реализовать 120 тысяч билетов. Если нужная сумма не будет достигнута, все участники получат деньги обратно.
Розыгрыш запланирован на 14 апреля 2026 года и пройдет в парижском пространстве аукционного дома Christie’s. Как отмечает The Guardian, выбор именно этой работы не случаен: портрет относится к военному периоду Пикассо, когда художник, оставаясь во Франции, принципиально отказывался сотрудничать с нацистскими властями, а его живопись становилась более сдержанной, напряженной и психологически плотной. Издание цитирует представителей фонда, которые подчеркивают, что «искусство, рожденное в условиях несвободы, сегодня помогает бороться с болезнью, лишающей человека памяти и идентичности».
Подобный формат благотворительных розыгрышей уже имеет успешную историю. В 2013 и 2020 годах французский продюсер Пери Кошен организовала две аналогичные лотереи с работами Пикассо, собравшие в общей сложности более 10 млн евро на медицинские исследования. Инициативу нынешнего проекта публично поддержал внук художника Оливье Пикассо, назвав ее «естественным продолжением семейной традиции помогать через искусство». Подобные лотереи, легальные во Франции при строгом контроле государства, позволяют вовлекать в благотворительность людей, которые в обычной ситуации никогда бы не смогли приобрести произведение музейного уровня.