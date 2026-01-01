Пикассо разыграют в лотерею: картина за 1 млн долларов станет главным призом

Розыгрыш запланирован на 14 апреля 2026 года и пройдет в парижском пространстве аукционного дома Christie’s. Как отмечает The Guardian, выбор именно этой работы не случаен: портрет относится к военному периоду Пикассо, когда художник, оставаясь во Франции, принципиально отказывался сотрудничать с нацистскими властями, а его живопись становилась более сдержанной, напряженной и психологически плотной. Издание цитирует представителей фонда, которые подчеркивают, что «искусство, рожденное в условиях несвободы, сегодня помогает бороться с болезнью, лишающей человека памяти и идентичности».