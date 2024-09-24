Пиццу «Маргарита» назвали в честь королевы Италии. Видео

По легенде, знаменитую неаполитанскую пиццу с помидорами, базиликом и моцареллой назвали в честь королевы Италии — Маргариты Савойской. В 1889 году, когда Ее Величество была с визитом в Неаполе, знаменитый пиццайоло Раффаэле Эспозито приготовил первую пиццу «Маргарита».
Считается, что Эспозито тогда создал три варианта пиццы, но королеве больше всего понравилась та, что была украшена красными помидорами, белой моцареллой и зеленым базиликом, символизирующими цвета итальянского флага. Правда, это всего лишь красивая легенда, которая не подтверждена официально. О другом возможном варианте происхождения названия пиццы рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.
Ранее выяснили, в каком городе мира готовят лучшую пиццу. Вы удивитесь, но это не Неаполь, да и вообще — не Италия.