Пиццу «Маргарита» назвали в честь королевы Италии. Видео

Считается, что Эспозито тогда создал три варианта пиццы, но королеве больше всего понравилась та, что была украшена красными помидорами, белой моцареллой и зеленым базиликом, символизирующими цвета итальянского флага. Правда, это всего лишь красивая легенда, которая не подтверждена официально. О другом возможном варианте происхождения названия пиццы рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.