Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пиццу «Маргарита» назвали в честь королевы Италии. Видео

Как появилось название пиццы «Маргарита»: выясняем в видео, правда ли, что ее назвали в честь королевы Италии. Рассказываем об альтернативных версиях происхождения названия.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

По легенде, знаменитую неаполитанскую пиццу с помидорами, базиликом и моцареллой назвали в честь королевы Италии — Маргариты Савойской. В 1889 году, когда Ее Величество была с визитом в Неаполе, знаменитый пиццайоло Раффаэле Эспозито приготовил первую пиццу «Маргарита».

Считается, что Эспозито тогда создал три варианта пиццы, но королеве больше всего понравилась та, что была украшена красными помидорами, белой моцареллой и зеленым базиликом, символизирующими цвета итальянского флага. Правда, это всего лишь красивая легенда, которая не подтверждена официально. О другом возможном варианте происхождения названия пиццы рассказываем в видео от редакции ВФокусе Mail.

Ранее выяснили, в каком городе мира готовят лучшую пиццу. Вы удивитесь, но это не Неаполь, да и вообще — не Италия.