Physical Review: физики создали самый запутанный лабиринт в мире

Точно так же алгоритм быстро создает путь, который по одному разу затрагивает каждый атом в квазикристалле, соединяя их все одной линией, которая никогда не пересекает саму себя. В результате получаются фракталы — множества, в которых мелкие части в точности совпадают с крупными. Диаграмма этого пути и представляет собой хитроумнейший, запутаннейший лабиринт, имеющий вход и выход.