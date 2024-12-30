Певица SZA выпустит обновленную версию делюкса LANA 6 января

R&B-артистка SZA представит еще одну версию своего недавнего делюкс-альбома LANA 6 января. В социальных сетях певица пообещала, что на пластинке будет несколько совершенно новых песен.
Как призналась SZA, она не может выпустить музыку раньше, так как в настоящее время ее лейбл находится в отпуске.
Напомним, что фанаты певицы ожидали выхода расширенной версии студийника SOS (2022) больше года. Спустя несколько переносов делюкс LANA наконец-то увидел свет 20 декабря. Он был дополнен 15 новыми треками.
Ранее SZA сообщила, что получила разрешение от своего менеджера на релиз новых песен под названиями Take You Down, PSA и Open Arms. Вероятно, именно они войдут в обновленную версию ее последнего лонгплея.