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Певица SZA выпустит обновленную версию делюкса LANA 6 января

R&B-артистка SZA представит еще одну версию своего недавнего делюкс-альбома LANA 6 января. В социальных сетях певица пообещала, что на пластинке будет несколько совершенно новых песен.

Источник: Звук

R&B-артистка SZA представит еще одну версию своего недавнего делюкс-альбома LANA 6 января. В социальных сетях певица пообещала, что на пластинке будет несколько совершенно новых песен.

Как призналась SZA, она не может выпустить музыку раньше, так как в настоящее время ее лейбл находится в отпуске.

Напомним, что фанаты певицы ожидали выхода расширенной версии студийника SOS (2022) больше года. Спустя несколько переносов делюкс LANA наконец-то увидел свет 20 декабря. Он был дополнен 15 новыми треками.

Ранее SZA сообщила, что получила разрешение от своего менеджера на релиз новых песен под названиями Take You Down, PSA и Open Arms. Вероятно, именно они войдут в обновленную версию ее последнего лонгплея.