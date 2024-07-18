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Певица Сюзанна призналась, что опыт ранней славы был для нее травмирующим

Артистка Сюзанна рассказала для подкаста HiFi-стриминга Звук, что столкнулась со звездной болезнью, когда обрела первую популярность в подростковом возрасте. По словам певицы, она чувствовала себя незащищенной и близкие не могли помочь ей с этим.

Источник: Звук

«Не дай бог кому-либо в детском или подростковом возрасте, когда происходят пубертат, созревание и гормональный бум, столкнуться с тем, что такое популярность. Это травмирующий опыт. Самое страшное, что никто не может понять тебя, потому что люди не были в твоей шкуре», — сказала она.

Исполнительница добавила, что родственники заметили изменение и считали, что девушка «зазвездилась».

«Конечно, у меня раньше статус был другой! И внимания было меньше. Я была просто девочкой из города Керчи, которая что-то делает, и пускай. А тут было внимание ко всему. Как под микроскопом. Это очень сложно. Ты себя чувствуешь постоянно виноватым в том, что не соответствуешь каким-то идеалам, недостаточно хорошим. Вместе с тем люди ждут от тебя высоких результатов. Это большое испытание», — отметила Сюзанна.

В новом подкасте от HiFi-стриминга Звук ведущие пообщались с певицей Сюзанной и музыкантом, ее супругом Никитой Каменским. Артисты рассказали о своем творческом тандеме, экспериментальной музыке, концертных тонкостях и многом другом.