Певица Сюзанна призналась, что опыт ранней славы был для нее травмирующим

«Конечно, у меня раньше статус был другой! И внимания было меньше. Я была просто девочкой из города Керчи, которая что-то делает, и пускай. А тут было внимание ко всему. Как под микроскопом. Это очень сложно. Ты себя чувствуешь постоянно виноватым в том, что не соответствуешь каким-то идеалам, недостаточно хорошим. Вместе с тем люди ждут от тебя высоких результатов. Это большое испытание», — отметила Сюзанна.