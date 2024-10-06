Певица Севиль рассказала Киркорову, как не бояться тараканов

Велиева призналась, что у нее практически нет фобий. Она не боится ни пауков, ни змей, ни полетов. Киркоров рассказал, что страшится всего из вышеперечисленного. Артист отметил, что у него также есть фобия в отношении тараканов. Он добавил, что ему придется столкнуться со всеми своими страхами на съемках нового проекта — фильма «Братья» с Денисом Дороховым.