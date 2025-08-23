Певица Пелагея пропустила концерт в Выборге из-за сбоев в аэропорту Пулково

Она принесла извинения горожанам через видеообращение, а организаторы перенесли её концерт. Об этом стало известно из телеграм-канала артистки 23 августа.
Праздничный концерт в честь Дня города в Выборге прошел без одного из главных хедлайнеров — народной любимицы Пелагеи. Причиной срыва выступления стали масштабные сбои в работе аэропорта Пулково, из-за которых певица не смогла вовремя вылететь в город.
«К моему великому сожалению, наши сегодняшние реалии диктуют свои правила. Небо над Санкт-Петербургом закрыто, и я не могу вылететь из Москвы. Я пыталась. Клянусь, видит Бог, я пыталась как угодно это сделать. Не получается. Я пыталась на машине, но 800 с лишним километров я бы тоже не успела преодолеть к девяти вечера, чтобы быть вместе с вами», — отметила Пелагея.
При этом артистка подчеркнула, что такая внезапная отмена концерта стала для её практики беспрецедентным случаем.
«Такое в первый раз у меня в моей очень долгой профессиональной практике, что вот такая вот резкая отмена выступления. Я очень надеюсь, несмотря на расстройство, которые вызваны нашей невстречей сегодня, мы обязательно с вами ещё увидимся, споём и обнимем друг друга нашими душами», — сказала певица.
Позже сама Пелагея поделилась, что ее концерт все-таки состоится, но уже завтра, 24 августа.
«Перенос нашего концерта в Выборге! ЗАВТРА, 20.00! УРА! Надеюсь, вы найдете время для нашей встречи и мы-таки споём для вас и ВМЕСТЕ с вами!» — написала певица.
Несмотря на отсутствие звезды, праздничная программа в Выборге на 23 августа не была сорвана. В этот вечер на сцену выходили такие исполнители, как Александр Малинин и группа «Русский размер». Особый отклик у публики вызвало выступление военного оркестра, который исполнил композицию группы «Король и Шут».
Напомним, 23 августа для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, что впоследствии привело к сбоям в расписании. Изначально количество задержанных рейсов составляло около 15, однако позже количество задержанных рейсов выросло до 39. Кроме того, было отменено 10 вылетающих из Северной столицы рейсов и 9 прибывающих, преимущественно по направлению из Москвы и в Москву. Вечером стало известно, что из-за ограничения воздушного пространства в Пулково более 30 воздушных судов были вынуждены уйти на посадку в запасные аэропорты, а отправление более 50 рейсов было задержано. В 21:06 в пресс-службе Росавиации сообщили, что в аэропорту Пулково возобновили обслуживание рейсов.