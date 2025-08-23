Певица Пелагея пропустила концерт в Выборге из-за сбоев в аэропорту Пулково

Напомним, 23 августа для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, что впоследствии привело к сбоям в расписании. Изначально количество задержанных рейсов составляло около 15, однако позже количество задержанных рейсов выросло до 39. Кроме того, было отменено 10 вылетающих из Северной столицы рейсов и 9 прибывающих, преимущественно по направлению из Москвы и в Москву. Вечером стало известно, что из-за ограничения воздушного пространства в Пулково более 30 воздушных судов были вынуждены уйти на посадку в запасные аэропорты, а отправление более 50 рейсов было задержано. В 21:06 в пресс-службе Росавиации сообщили, что в аэропорту Пулково возобновили обслуживание рейсов.