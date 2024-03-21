Певица МакSим навсегда отказалась от гастролей по состоянию здоровья

Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст» добавила, что не будет реагировать на новую волну популярности, и не согласится на туры, «сколько бы денег это ни было», так как не надо «врать самой себе». Она уверена, что «имеет право поддаться чувству» и вместо этого поберечь здоровье ради себя и своих дочерей. Напомним, МакSим воспитывает 15-летнюю Александру, которая родилась в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, и восьмилетнюю Марию от бизнесмена Антона Петрова.