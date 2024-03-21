Певица МакSим навсегда отказалась от гастролей по состоянию здоровья

Певица МакSим не планирует возобновлять концертную деятельность и ездить в туры. Такое заявление артистка сделала в беседе с телеканалом «360».
40-летняя Марина Абросимова рассказала, что больше не поедет в долгосрочные туры. «Мне уже, к сожалению, не позволит здоровье. Потому что так болеть, как отболела я, не пожелаешь никому», — призналась она.
МакSим думала, что достаточно быстро встала на ноги, научилась снова читать и говорить. В этом, уверена певица, была заслуга ее организма, у которого был большой потенциал. Но проблемы со здоровьем не позволяют ей даже думать о долгосрочных переездах. Возможно, она будет иногда выступать в отдельных городах.
Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст» добавила, что не будет реагировать на новую волну популярности, и не согласится на туры, «сколько бы денег это ни было», так как не надо «врать самой себе». Она уверена, что «имеет право поддаться чувству» и вместо этого поберечь здоровье ради себя и своих дочерей. Напомним, МакSим воспитывает 15-летнюю Александру, которая родилась в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым, и восьмилетнюю Марию от бизнесмена Антона Петрова.
Здоровье МакSим ослабло после тяжелой болезни: в июне 2021 года ее госпитализировали с 40-процентным поражением легких, несмотря на отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19. Медики ввели МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких более чем на месяц. В августе она полностью вернулась в сознание и начала отвечать на вопросы медиков. Впервые на связь с поклонниками артистка вышла 9 августа, еще через четыре дня певицу выписали из больницы.
В марте 2023-го произошла отмена ее концерта в Сочи. Тогда пресс-секретарь МакSим объяснила случившееся резким ухудшением самочувствия подопечной, а та позднее извинилась перед поклонниками. В начале апреля в Твери произошел аналогичный инцидент — в Сети разошлись видео, на которых артистка часто обращается к залу, предлагая продолжить песню. Похожие срывы концертов произошли в Нижнем Новгороде и Вологде осенью 2022 года. В конечном итоге 4 апреля было объявлено об отмене оставшихся концертов гастрольного тура. «Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты», — гласило обращение от ее имени.
На какое-то время артистка пропала из медиаполя. А в конце лета впервые открыто рассказала о борьбе с алкоголизмом. Она прошла курс лечения в одной из московских клиник, где, с ее слов, лежали «очень популярные люди, которых все знают».