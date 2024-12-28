Певица Кейт Буш сравнила творчество Клода Моне с искусственным интеллектом

Арт-поп-артистка Кейт Буш в рождественском послании на своем сайте провела параллели между работами французского импрессиониста Клода Моне и развитием искусственного интеллекта. Певица недавно посетила выставку Моне в лондонской галерее Курто, где представлены картины, созданные художником во время его визитов в Лондон в период с 1899 по 1901 год. На них изображены виды британской столицы в смоге.