Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Гвен Стефани призналась, что ожидала меньшего от воссоединения No Doubt

Поп-исполнительница Гвен Стефани рассказала о воссоединении группы No Doubt на фестивале Coachella 2024. Она выступила с группой в оба уик-энда фестиваля, что стало их первым совместным концертом с 2015 года. По словам певицы, результат оказался даже лучше, чем она ожидала.

Источник: Звук

Поп-исполнительница Гвен Стефани рассказала о воссоединении группы No Doubt на фестивале Coachella 2024. Она выступила с группой в оба уик-энда фестиваля, что стало их первым совместным концертом с 2015 года. По словам певицы, результат оказался даже лучше, чем она ожидала.

«Выступление на Coachella и ощущение такой большой поддержки после столь долгого перерыва было немного ошеломляющим. Мы так долго не выступали вместе, поэтому возможность снова быть рядом друг с другом, со всеми нашими семьями, имела для меня огромное значение», — цитирует BANG интервью звезды для «HELLO!».

Стефани добавила, что в момент выступления казалось, будто группа никогда не распадалась.

Ранее стало известно, что Bad Bunny анонсировал альбом Debí Tirar Más Fotos.