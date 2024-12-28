Певица Гвен Стефани призналась, что ожидала меньшего от воссоединения No Doubt

«Выступление на Coachella и ощущение такой большой поддержки после столь долгого перерыва было немного ошеломляющим. Мы так долго не выступали вместе, поэтому возможность снова быть рядом друг с другом, со всеми нашими семьями, имела для меня огромное значение», — цитирует BANG интервью звезды для «HELLO!».